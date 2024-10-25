有性罪行查核增CCTV守則　院舍悲劇真不再？業界：營運者要嚴把關

匡智會旗下殘疾人士院舍松嶺綜合職業訓練中心廣福宿舍爆出性侵案，目前，保障院友及監管院舍主要靠《殘疾人士院舍條例》及《殘疾人士院舍實務守則》，針對包括性虐待的「防止虐待」條文在《殘疾人士院舍實務守則》著墨不多。

社會福利署於2020年1月發出的《殘疾人士院舍實務守則》（修訂版）才訂明所有殘疾人士院舍的員工，應在入職前或續聘時參與查核機制，而在匡智會今次出事後，社署本周初才去信全港殘疾院舍公布更新《殘疾人士院舍實務守則》，要求院舍就監控及翻看閉路電視監察系統制定政策及機制。

本身有營運殘疾人士院舍的安老及復康服務聯會主席李伯英形容今次事件相當恐怖，指今次問題出自該名職員的人格及誠信，雖然性罪行審核機制是100%需要，但營辦人聘請員工前也須多做功夫，包括背景審查、過往工作崗位表現等，入職後亦應觀察表現、設一段試用期等。他稱明白業界目前受困於人手不足，但現時問題已出現，應做到嚴格把關，以免因小失大、「一鋪清袋」。



匡智會旗下殘疾人士院舍松嶺綜合職業訓練中心廣福宿舍爆出性侵案，男助理舍監涉猥褻男院友、強姦女院友被捕及被起訴。（資料圖片/夏家朗攝）

匡智會一名男職員8月涉嫌性侵兩名中度智障學員被捕。據了解，涉事的是位於大埔匡智松嶺綜合職業訓練中心宿舍，被捕男職員為宿舍助理舍監。

根據《殘疾人士院舍實務守則》訂明，所有殘疾人士院舍的員工，包括院舍主管、護士、保健員、護理員及助理員 ，應在入職 前或續聘時參與由保安局透過警務處推行的「性罪行定罪記錄查核機制」。

安老及復康服務聯會主席李伯英認為，今次事件在於涉事職員的人格及誠信出現問題，故性罪行審查機制絕對是100%需要，至少確保員工無前科，但在機制之下，營運者在聘請員工時也需多做功夫。

匡智會旗下殘疾人士院舍松嶺綜合職業訓練中心廣福宿舍爆出性侵案，男助理舍監涉猥褻男院友、強姦女院友被捕及被起訴。（夏家朗攝）

他舉例稱，聘用員工前需做強勢執行嚴格的背景審查，包括其上一個崗位的表現，盡可能確保員工誠實可靠。他又說，即使聘用後，也應有恆常管理機制及教導員工，掌握員工工作情況。

李表示，現時業界受困於人手不足，對於招聘員工的背景審查或未能做到十足，但問題已經浮現，呼籲業界不要因小失大、「一鋪清袋」。他更說，以往其院舍一般設較短試用期，「以前probation好短，可能只有一個月，而家都要拉長啲……雖然受限人手困局，但為院友福祉都冇辦法。」

安老及復康服務聯會主席李伯英形容今次事件相當恐怖，問題出自該名職員的人格及誠信，性罪行審核機制是100%需要，但營辦人聘請員工前也須多做功夫，包括背景審查、過往工作崗位表現等。（資料圖片/鍾偉德攝）

另外，社署在事發後，今個月初修訂《殘疾人士院舍實務守則》，要求院舍要考慮安裝閉路電視（CCTV）系統，營辦人須制定機制確保片段會被定期翻，並備有清晰紀錄。

李伯英表示，CCTV固然能幫到手，但為進一步堵絕悲劇，建議在院舍環境方面下手，例如不要有太多CCTV暗角位置，即使房間內不方安裝，也盡量採開揚設計，例如有個大窗望住，「唔應該犯罪，但都唔好制造會犯罪嘅場景。」

對於修訂後做法，他稱須定期向社署提交表格，仔細列明何時翻看過CCTV片段、紀錄保存多少天等。他稱所有CCTV系統會保留至少7至14天，以其營運院舍為例，已要求監控設在辦公室，每日有不同人來往時監察，建議屏幕至少30至40吋大以提高察覺性。

他又說，其院舍有不定期交叉復查CCTV片段安排，由不同崗位職員覆核其他工作崗位的工作片段。