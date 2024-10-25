遊艇旅遊丨業界稱夾錢買船港人增：幾個人一齊玩　起碼太太唔會鬧

施政報告2024提出推動遊艇旅遊，探討在紅磡、南丫島、香港仔興建遊艇停泊設施。機管局亦正計劃擴大「機場城市」超過一倍，預計提供約600個遊艇泊位。

現時香港有九個私人遊艇會，其中毗鄰機場的大嶼山遊艇會，是香港唯一能停泊一百米長超級遊艇的口岸。大嶼山遊艇負責人及香港遊艇業總會均稱，外地來港遊艇每次停泊可以長達兩、三個月，船主及船員會長時間留港消費，而業界表示近年多了香港人夾錢買遊艇或帆船，已經不是「有錢人的玩具」。



大嶼山遊艇會設有148個泊位。（譚曉彤攝）

位於愉景灣的大嶼山遊艇會1989年開幕，2021年疫情期間完成翻新。現時提供148個遊艇泊位，約一至兩成泊位預留給外地「自由行」的船隻，四成供達30米長的遊艇停泊，亦有泊位預留給中小型的遊艇、帆船等。大嶼山遊艇會還有一個能停泊一百米長的大型超級遊艇，是全港唯一。

大嶼山遊艇會與愉景灣酒店、愉景灣高爾夫球會同屬興業國際旗下。集團酒店業務營運執行副總裁麥偉森表示，大嶼山遊艇會比起香港其餘私人遊艇會的最大優勢，是擁有愉景灣整個社區的配套—— 船主及船員停泊後，除了可以享用遊艇會會所的餐飲設施，亦能到酒店休息、打高爾夫球等。

▼大嶼山遊艇會會所▼



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業界：香港遊艇配套成熟 一站式服務助吸高消費旅客

麥偉森又表示，近年多了來自東南亞、內地的遊艇到訪香港。他舉例一艘30米張的遊艇，在海上航行近一個月，抵達香港後會停泊兩、三個月。屆時旅客會到岸上消費、遊玩，亦會租住酒店。同時遊艇需要入油、維修、保養，開支高昂，香港正正有多間國際船廠提供相關服務。

興業國際酒店業務營運執行副總裁麥偉森（左）及香港遊艇業總會主席周基倫（右）。（譚曉彤攝）

香港遊艇業總會主席周基倫認同，他說香港遊艇業配套發展成熟，能提供一站式、全方位的服務，因此對比亞洲區內的競爭對手如新加坡、南韓、日本等更有優勢，能夠留住高消費力的遊艇旅客。

大嶼山遊艇會遊艇展展出一艘價值4000萬港元的遊艇。（譚曉彤攝）

24米長遊艇索價4千萬 香港一年售出24艘

遊艇會今日（25日）至周日（27日）舉行展銷會，展出13個國際品牌的遊艇。其中一艘長24米、寛6米的三層遊艇，設有三間雙人睡房、廚房、酒吧等，未計裝修的「清水船」售價約4000萬港元。該品牌遊艇負責人說過去一年，在香港已售出約24艘規模相近的遊艇。

▼4000萬港元豪華遊艇▼



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購買二手中小型遊艇和帆船 業界：每人幾萬蚊都可以enjoy

全新、豪華的遊艇，一般香港市民可能覺得遙不可及，不過，周基倫及麥偉森說近年多了香港人夾錢購買二手的中小型遊艇和帆船，大部份買家是中產、醫生和專業人士。現時香港有近六成持牌的遊樂船，都是這類中小型船隻。

麥偉森表示，「好多人嘅印象覺得係有錢人嘅玩具，其實唔係，原來可以四、五個朋友去買，每人幾萬蚊都可以enjoy⋯⋯ 船好似車，玩完咁上下會想買大啲、買第二個款。同埋幾個人一齊玩，起碼太太唔會鬧」。

周基倫2018年時和另外兩個朋友，合資3萬元買入一艘二手的30年帆船，「唔係有錢人嘅玩具，我地每個周末去銅鑼灣（避風塘）玩，都好有樂趣」。