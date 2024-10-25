遊艇泊位不足增600個未夠　業界不怕「機場城市」搶客：做大個餅

施政報告2024提出推動遊艇旅遊，探討在紅磡、南丫島、香港仔興建遊艇停泊設施，而機管局亦正計劃擴大「機場城市」超過一倍，預計提供約600個遊艇泊位。香港遊艇業總會以及大嶼山遊艇會對此表示支持，表示現時香港本地有近1萬3千艘遊樂船隻，但公眾及私人泊位只有約4000個，泊位嚴重不足，外地船隻來港亦預約困難。業界又建議政府成立跨部門委員會，統籌發展遊艇業，減省行政程序。



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機管局提出擴建「機場城市」，興建三個遊艇泊岸區，提供約600個泊位。鄰近的私人會所大嶼山遊艇會，擁有148個泊位。負責人興業國際酒店業務營運執行副總裁麥偉森，不擔心機場新計劃會搶走生意，反而希望「愈快愈好，做大個餅」，促進良性競爭。

麥偉森表示現時香港泊位嚴重不足，「加多600個泊位都係抌粒石仔落杯水度，補充唔到幾多」。他期望新泊位能分擔私人遊艇會的壓力，縮短本地及外地遊艇預約等候泊位的時間，長遠有助吸引更多外地船隻及船主來港度假。

興業國際酒店業務營運執行副總裁麥偉森。（譚曉彤攝）

遊艇業總會：新泊位選址 料中小型船隻較受惠

香港遊艇業總會主席周基倫則表示，機場城市的泊位附近有大橋，設有高度限制，大型遊艇無法駛進，估計只有中、小型遊樂船才能停泊。至於施政報告早前提出，探討在前南丫石礦場、香港仔避風塘擴建部分、紅磡站臨海用地興建遊艇停泊設施，周基倫說三個地點附近已有餐廳，配套完善，十分方便。惟南丫島選址水深較淺，只適合中小型船隻，而紅磡一帶海浪較大，加上接近紅隧，相信政府要仔細研究興建泊位的可行性。

發展局計劃明年上半年，邀請私人機構就前南丫石礦場及香港仔避風塘擴建部分，興建及營運遊艇泊位提交意向書。麥偉森說如果有機會的話，所屬公司興業國際將考慮參與。

香港遊艇業總會主席周基倫。（譚曉彤攝）

望有工作小組牽頭 減省行政程序

香港遊艇業總會主席周基倫表示，在香港建設遊艇泊位涉及多個部門，包括海事處、地政總署、消防署等。總會上月初曾去信行政長官李家超，要求成立跨部門的委員會，聚焦發展遊艇旅遊、增加泊位等，減省行政程序等。

而家who take the lead （誰人負責帶領）？ 冇人lead（帶領）就變齋講，我地要求多啲泊位已要求咗十幾年。 香港遊艇業總會主席周基倫

遊艇業總會近年亦推動大灣區、東南亞遊艇「自由行」來港。周基倫認為現時手續繁複，例如政府要求船上有一名持本港船隻操作員證書的船員，希望當局能一併檢視，拆牆鬆綁。麥偉森亦認同，「如果船員牌照可以好似車牌咁，兩邊都用到，或者互相認證，咁推廣就好好多」。

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