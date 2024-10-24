機管局千億大計擴大「機場城市」一倍 吸高端客及年輕旅客
撰文：倪清江
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新公布的施政報告公布機管局擬擴大「機場城市」規模超過一倍，局方今日（25日）公布計劃詳情，涉及發展60公頃額外土地及200公頃海域，相當於尖沙咀由海運大廈至瑰麗酒店海旁區域。一方面吸引高端客，故會擴建商用航空中心及設3個遊艇泊岸區，另方面增設旅遊玩樂設施，包括港版築地「空運鮮活市場」及可容納2萬人的表演場館，冀吸引年輕旅客。
機管局預計整個項開支約1,000億元，尚中包括部份即將啟用的新設施投資，料當中約300億元由局方負責，用於基建為主，需再借貸約80億元，其他則會展開招商投資。
機管局主席林天福表示，在落實項目前有進行市場調查，「概念有賣點，唔會做啲冇市場吸引力項目」，他強調說：「機場做得好，可以係經濟引擎。」
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