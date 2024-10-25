MIRROR演唱會墜屏幕　負重報表指屏幕重600磅　並有計12子重量

MIRROR演唱會前年發生墜屏意外令2名舞蹈員受傷。3名負責統籌的職員涉虛報懸掛設備重量被控欺詐案，今（25日）進行第8日審訊。康文署外聘的結構工程師作供，他負責審視索具裝配圖和負重表，確保懸掛在天花的物品不會超出其負荷。他指根據康文署提供的負重表資料，每組屏幕重600磅，表上亦有計算用鋼索升降的MIRROR 12名成員的總重量，最後認為索具裝配圖的吊點吻合負重表的負載點。



舞台設計師早前供稱，曾在會議上聽到有人指每塊LED屏幕重量為500公斤(約1102磅)。



3名被告依次為吳凱瑩（女，項目經理，42歲）、林志華（工程統籌，61歲），梁耀祖（項目經理，50歲），被控一項串謀欺詐罪及屬交替控罪的欺詐罪。案發於2022年5月19日至7月25日，3名被告涉虛報兩個負重表内註明的各項設備的重量為該設備的實際重量，從而誘使康樂及文化事務署的經理允許「MIRROR. WE. ARE LIVE CONCERT 2022」的演唱會繼續舉行。

結構工程師溫志華指，根據他收到的負重表，每塊屏幕的重量是500磅。(陳曉欣攝)

舞設計師周淑貞早前供稱，她曾在會議上聽到有代表稱LED屏幕連框架重500公斤。(陳曉欣攝)

Mirror 在2022年舉行的紅館演唱會開始時，12名成員由天花吊下，庭上透露，原本是有計劃用12艘吊船。(資料圖片)

輝固負責檢查紅館天花結構負荷

結構工程師溫志華作供，他是輝固（香港）工程顧問有限公司董事，其公司受聘於康文署以審視舞台結構工程。溫稱根據合約，輝固負責檢查紅館的天花結構負荷，確保懸掛在天花的物品不會超出其負荷。

負重表報稱索具總重量18470磅

他收到康文署提供的索具裝配圖（Rigging plan）和數份負重表（Loading table），指索具裝配圖包括共40個吊點，負重表的設備總重量則為18470磅。溫亦將圖表經電郵傳送予助理工程師朱家樂和實習生馮帝文。

移動物品重量須加重20%

溫稱，負重表中會移動的物品重量須加重20%，例如6組各500磅的可升降雙面LED屏幕會換算為每組600磅，總重量為3600磅。此外，MIRROR的12名成員由天花用鋼索吊落地面，報表上亦有以各成員150磅計算，換算後認為他們的總重量為2160磅。溫檢視文件後，認為索具裝配圖的吊點吻合負重表的負載點。

案件編號：DCCC 291/2023