養和醫院男實習護士涉偷病人及醫護財物　被告還押至12.18再提訊

養和醫院一名27歲實習男護士涉於本年9至10月期間，偷取多名病人和醫護人員的現金、手提電話和信用卡。他被控9項盜竊和6項以欺騙手段取得財產罪，合共15罪。案件今(25日)在東區裁判法院提堂，被告暫毋辯答辯，裁判官把案件押後至12月18日再訊，待控方進一步調查，期間被告還押。案件並於11月1日，作保釋覆核申請。



被告梁浩鋒在東區法院提堂。

被告梁浩鋒，27歲，報稱養和醫院二年級實習生。他被控9項盜竊罪，其中5罪指他於本年9月19月至10月19日期間，在養和醫院的病房內，盜取一部電話、5張信用卡和9000元，而上述物品分別為何啓林、邵潤霞、高倩欣、吳保應、Stephen James的財產。

另外4項盜竊罪則指，被告於某日，在香港盜取分別屬於梁翰堯、林軒霆、馬譽洋和吳華麟的5張信用卡。

被告亦被控6項以欺騙手段取得財產罪，控罪指他於10月13日至19日，在香港的蘋果店盜用吳偉健、高倩欣、吳保應、Stephen James的信用卡，作山9筆簽賬，從而不誠實地取得約91000元。

案件編號：ESCC2790/2024