曾偉雄遇竊｜警大搜捕就另兩案拘兩匪　疑犯被撳地制服相片曝光

大埔康樂園一帶接連發生爆竊案，繼警務處前處長曾偉雄的獨立屋前晚（20日）遇竊後，約1公里外另一獨立屋昨晚（21日）亦遇竊。連串竊案警方高度重視，隨即大規模搜查，其後拘捕兩名內地男，相信他們另涉兩案，正調查是否與曾偉雄遇竊案有關。



行動現場照片曝光，《香港01》獲得多張疑犯被捕時的相片，其中一名疑犯被警員按在地上制服，大批軍裝及便衣警員在旁戒備。警方早前交代詳情時透露，在康樂園附近華樂豪庭對開發現兩匪蹤影，一名警員嘗試拘捕疑犯時被推跌，手指骨折。



警方就10月21日大埔康樂園爆竊案拘捕兩名疑犯，其中一人被兩名警員制服，按在石屎地上。（讀者提供）

從讀者提供的照片見到，警方在一間村屋外的空地，制服兩名涉案男子。其中一名身穿深色上衣的疑犯，被一名軍裝和一名便衣警員按住，趴在石屎地上；另一戴口罩疑犯，則坐在地面，由一名警員按着雙肩，身旁有一部電單車。

警方就10月21日大埔康樂園爆竊案拘捕兩名疑犯，其中一人戴着口罩坐在地上，被警員按着肩膊。（讀者提供）

警方較早時交代案情指，於昨晚約10時半接報，大埔康樂園一間獨立屋遇竊，而附近華樂豪庭保安亦報案，指發現可疑人士。警方遂作出大規模搜索，發現兩名竊匪藏身華樂豪庭一村屋外的電單車車罩內，其中一人嘗試逃走，推跌一名警員，致其左手手指骨折。兩名竊匪最終被制服及拘捕。

警方經調查後，相信兩名分別31歲及36歲的被捕男子持雙程證來港，與昨晚康樂園爆竊案有關，兩人亦涉嫌企圖爆竊華樂豪庭一間村屋；他們曾匿藏的電單車車罩亦有損毀。兩名疑犯涉嫌「爆竊」、「企圖爆竊」、」刑事毀壞」及「襲警」，正被扣查。

惟昨晚爆竊案中被偷的3隻手錶下落不明，警方正追查贓物去向，亦會調查兩名疑犯是何時來港，以及是否有其他同黨。

警方就10月21日大埔康樂園爆竊案拘捕兩名疑犯，兩人在附近華樂豪庭對開落網，大批警員到場調查。（讀者提供）

▼警方交代10月21日康樂園爆竊案疑犯被捕詳情▼



警方檢獲大批證物。（林振華攝）

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大埔康樂園及附近屋苑接連遇竊，警方拘捕兩名賊人，新界北總區重案組第三組總督察譚子偉交代案情。（林振華攝）

新界北總區重案組第三組總督察譚子偉（右）交代案情。（林振華攝）

▼大埔康樂園10月22日早上情況▼



警方是於10月22日早上約7時59分接獲康樂園路一單位的住戶報案，指21日晚上返回單位時，發現後花園的門戶遭撬開，屋內有搜掠痕跡，懷疑被人爆竊。經初步點算，一共損失3隻約值29萬元的勞力士手錶。案件列「爆竊」。

而在10月20日晚上，警務處前處長曾偉雄的獨立屋同樣遇竊。警方當晚約11時45分接獲報案，指大埔區一住宅被人爆竊。經點算後，發現損失少量飾物、手錶和現金等財物。事件中無人受傷，案件列作「爆竊」處理，與10月21日康樂園的案件同交由新界北總區重案組第三隊調查。

曾偉雄昨晚回覆傳媒查詢時證實事件，指10月20日晚上與家人外出回家後，發現住所被爆竊，幸家人均無大礙，曾偉雄感謝各界關心。

▼大埔康樂園10月21日晚上情況▼



警員10月21日到達大埔康樂園調查。（林振華攝）

警員10月21日到達大埔康樂園調查。（林振華攝）

曾偉雄於2011年1月11日至2015年5月4日擔任警務處「一哥」，卸任後擔任國家禁毒委員會副主任、第十三屆全國政協委員及中國警察協會副會長等。

警務處前處長曾偉雄。（資料圖片）