天眼直擊｜Cap帽男藥房施然偷紙巾　兩女揮手提醒助店員截停

今日（24日）網上瘋傳一段「偷紙巾」的閉路電視片段，可見一名戴鴨舌帽男子途經一間藥房時，施然取走放於門外貨架的兩大包紙巾，期間另兩包紙巾從貨架上跌落，旁邊一名戴頭巾女子提醒「哥哥！跌咗喎！」Cap帽男隨即回頭拾走，施然離去。



由於Cap帽男全程未有付款，頭巾女立即向店內揮手示意，藥房一名男店員立即走出查看，另一名黑衫女子亦揚手稱：「佢拎紙巾行咗去喎！」又指向Cap帽男屴向，提醒店員「嗰個、嗰個！」店員最終跑上前將Cap帽男截停，影片就此結束。片段時間顯示為周日（10月20日）下午1時許，但未有交代案發地點及後續情況。



戴帽男子經過一間藥房外，隨手取走貨架上兩包紙巾。（facebook／香港突發事故報料區及討論區）

片段引起網民熱議，帖主指偷紙巾男氣定神閒「諗住攞兩舊，但係其他跌咗順手執埋佢囉， 完全顯示到佢幾氣定神閒！」有網民稱讚旁邊女子有正義感，「人哋印傭姐姐幾有正義感呀！」、「姐姐抵讚！」，亦有人稱「到底有幾窮呢？」、「廁紙都撻？」

貨架上另有兩包紙巾跌落地上。（facebook／香港突發事故報料區及討論區）

男子回頭再把跌落地上的兩包紙巾檢走。（facebook／香港突發事故報料區及討論區）

兩名女子馬上藥房職員揮手示意有人偷紙巾。（facebook／香港突發事故報料區及討論區）