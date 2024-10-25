今年第二季呈報5宗醫療風險警示　術後5.5厘米管道留病人體內

醫院管理局今日（25日）出版新一期《風險通報》，今年第2季共呈報5宗醫療風險警示事件，包括3宗術後或入程序後遺留工具或醫療物料在病人體內個案、一宗錯誤部位施行程序個案及一宗其他類別個案。



其中一宗涉及經椎間孔腰椎椎間融合術（TLIF）後第4天，發現5.5厘米管道留在病人體內，並安排移除。



5.5厘米管道被留在病人體內。（風險通報圖片）

醫管局今期《風險通報》指出，今年第二季共呈報的5宗醫療風險警示事件，分別是3宗手術／介入程序後遺留工具或醫療物料在病人體內個案、一宗錯誤部位施行程序個案及一宗其他類別個案；另外，根據重要風險事件類別呈報的個案則有24宗藥物事件。

其中一宗遺留醫療物料個案，病人接受經椎間孔腰椎椎間融合術（TLIF）的第4天，醫護人員拔除引流管時感到阻力，其後見管道尖端缺失、切口不規則，經X掃描發現一根線狀物體，再照電腦掃描（CT）才現5.5厘米管道留在病人體內，並安排移除。

6毫米金屬遺留體內。（風險通報圖片）

手術時軟軸斷裂 照X光未見碎片 後續覆診始揭體內有6毫米金屬

另有一宗，一名病人接受右髖關節置換術（THR）期間，手術用的軟軸（the flex shaft）突然斷裂，護士取回碎片，病人傷口縫合後並無併發症，三日後的X光檢查也無發現，病人康復出院，直至在後續的覆診中，照CT才發現有6毫米金屬遺留體內，病人選擇保守治療。

醫管局發言人指，已經深入檢討及分析事件根源，從中汲取有關病人安全的寶貴經驗，透過此刊物讓醫護人員分享個案和相關改善建議，防止日後再發生同類事件。