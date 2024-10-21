醫管局女高層莊慧敏與夫AEON偷逾千元食物　上訴失敗維持原判

醫管局女高層莊慧敏與其骨科醫生丈夫，涉嫌在黃埔花園Aeon偷取刺身等1600元食物，在裁判法院被裁定偷竊罪成，遭罰款5千元。兩人早前就定罪提上訴，指被調查警員誤導，才作出招認。高等法院暫委法官姚勳智今（21日）頒判辭，駁回他們的上訴，維持原判。



女被告莊慧敏是醫院管理局總行政經理(感染及應急事務)。(資料圖片)

莊慧敏（左）過往有與張竹君一同出席疫情記者會。(張浩維攝)

被告莊慧敏(前)及趙正宇(後)盜竊罪成，各被罰款5千元。(凌子淇攝)

男被告趙名宇是骨科醫生。(歐嘉樂攝)

兩名上訴人：趙名宇，47歲，骨科醫生，及莊慧敏，48歲，報稱醫生，莊案發時任醫管局總行政經理，莊亦曾出席疫情期間的記者會。他們被指於2022年4月23日，在黃埔花園青樺苑永旺（香港）百貨有限公司，偷竊1個西瓜、1個蜜瓜、2包布丁、2包藍莓、2包刺身、1包壽司和1包雞，總值1,632.8元。兩人去年4月被裁定盜竊罪成，被判罰款5千元。

案件編號：HCMA223/2023