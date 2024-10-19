舂磡角慈氏護養院發生吊運機意外　男病人跌下頭撞地　兩周後離世

醫院管理局轄下赤柱舂磡角慈氏護養院發生天花吊運機意外，《香港01》接獲消息，稱有病人服務助理利用天花吊運機協助一名中風男病人洗澡時，疑未有扣好吊帶，令男病人頭部撞地受傷，送院約兩星期後去世。有消息人士稱目睹事件後向院方投訴，但院方未有回應或公開事件，質疑院方隱瞞。



舂磡角慈氏護養院回覆查詢承認曾發生吊運機吊索意外，令一名長期臥病病人滑出跌倒受傷送院，但強調留醫期間情況穩定，但病人其後因自身長期病惡化離世。院方稱十分關注事件，事後已向家屬致歉並向醫管局通報，已停用有關吊運機檢查，並安排職員參加使用吊運機的培訓及評核。



醫院管理局轄下赤柱舂磡角慈氏護養院發生天花吊運機意外。（GoogleMap截圖）

疑未扣好吊運機扣索致意外

《香港01》接獲報料稱，今年9月18日，有病人服務助理為一名曾中風的男病人洗澡期間，須使用天花吊運機運送，但疑有人未扣好吊運機的扣索，病人頭部撞到受傷。據稱病人送院後約兩星期、於本月初離世，不過院方未有公布事件。

院方：病人因自身長期病患惡化離世

舂磡角慈氏護養院回應查詢時承認，一名長期臥床的病人在9月18日使用天花吊運機運送時，從吊運機吊索意外滑出跌倒受傷，病人其後被轉送東區尤德夫人那打素醫院接受進一步治療，留醫期間情況穩定，但病人10月初因自身長期病患惡化離世。

舂磡角慈氏護養院稱已就事件向醫院管理局總辦事處通報。（資料圖片）

院方稱已提醒職員必須按照安全指引操作吊運機系統

護養院稱十分關注事件，事後已聯絡病人家屬解釋事件及致歉，院方已透過早期事故通報系統向醫院管理局總辦事處通報事件，並即時停用有關吊運機及安排吊運機承辦商作全面檢查。

該院又說，事件發生後，院方已提醒職員，必須按照安全指引操作吊運機系統，並會安排職員參加相關培訓及評核，重溫使用天花吊運機的正確操作程序及安全守則。