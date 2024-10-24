潭美風球．總覽｜獲東北季候風加持成十月風暴　3號風球生效半日

【天文台／颱風／3號風球／打風／颱風／預測路徑／一號風球】潭美周六（26日）早上增強為颱風，之後逐漸遠離香港，天文台早上10時40分發三號強風信號，至晚上10時20分改發一號戒備信號，潭美亦減弱為強烈熱帶風暴，集結在香港西南約710公里。

3號風球生效共11小時40分鐘，天文台周六深夜稱隨著潭美逐漸遠離香港，對本港的威脅減退，在周日（27日）凌晨0時20分取消所有熱帶氣旋警告信號，但預料本港初時離岸及高地仍吹強風，與潭美相關的外圍雨帶仍會影響珠江口一帶，而由於海面有大浪及湧浪，籲市民遠離岸邊及保持警惕。



10月27日凌晨0時，強烈熱帶風暴潭美集結在香港之西南約740公里。

▼10月27日 打風消息▼

【00:20】天文台取消所有熱帶氣旋警告信號。

▼10月26日 打風消息▼

▼10月26日 3號風球下遊客尖沙咀海旁打卡▼



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強烈熱帶風暴潭美10月26日上午10時集結在香港以南約570公里。(天文台圖片）

【23:45】天文台指，隨著潭美逐漸遠離香港，對本港的威脅減退，天文台會在周日（10月27日）凌晨12時20分取消所有熱帶氣旋警告信號。本港初時離岸及高地仍吹強風，與潭美相關的外圍雨帶仍會影響珠江口一帶。由於海面有大浪及湧浪，市民請遠離岸邊及保持警惕。

【22:25】天文台指過去數小時，潭美繼續向偏西方向移動並遠離本港，本港風力在晚間將進一步緩和。當其對本港的威脅解除時，天文台會取消一號戒備信號。預料今晚及明日初時離岸及高地吹強風，而與潭美相關的外圍雨帶仍會影響珠江口一帶。海面有大浪及湧浪，市民應遠離岸邊及停止所有水上活動。

10月26日晚上10時，強烈熱帶風暴潭美集結在香港之西南約710公里。

【22:20】天文台改發一號戒備信號。

【21:45】天文台表示過去數小時，潭美繼續向偏西方向移動並遠離本港，預料本港風力會在晚間逐漸緩和，天文台將會在晚上10時20分改發一號戒備信號。天文台預料今晚及明日初時離岸及高地吹強風，而與潭美相關的外圍雨帶仍會影響珠江口一帶。海面有大浪及湧浪，市民應遠離岸邊及停止所有水上活動。

【20:45】天文台表示在過去一兩小時，與潭美相關的外圍雨帶為本港以南海域帶來狂風，並逐漸靠近珠江口一帶。但隨著潭美遠離本港及減弱，預料本港風力會在晚間逐漸緩和，天文台會視乎本地風力變化，考慮改發一號戒備信號。

【16:45】在下午5時，颱風潭美集結在香港之西南偏南約650公里，預料向西移動，時速約18公里，移向海南島以南海域。

在潭美與東北季候風的共同影響下，預料本港吹偏東強風，高地間中達烈風程度。而與潭美相關的外圍雨帶正移近珠江口一帶，本港有幾陣狂風驟雨。三號強風信號會至少維持至今晚十時。

隨著潭美逐漸遠離，本港風力會在今晚至明早減弱，天文台會視乎本地風力變化，屆時考慮改發一號戒備信號。

【12:10】西九文化區表示，西九自由爵士音樂節的大部份免費戶外節目（包括海濱草坪西面、海濱中草坪及藝術公園大草坪戶外舞台之節目）將移師至自由空間及留白Livehouse舉行；部份戶外市集和攤位亦會營業。

今晚8時正於竹翠公園舉行之《自由爵士音樂節：RubberBand x 雷柏熹爵士大樂團》及於室內舉行的其他節目（包括留白Livehouse、自由空間大盒和細盒、以及M+）將按原訂計劃舉行。

【11:33】香港迪士尼樂園度假區宣布，天文台發出三號強風信號，樂園今日開放作有限度運作。迪欣湖活動中心照常開放，但腳踏船及腳踏遊覽車租賃服務或會因惡劣天氣情況而暫停。於三號強風信號生效期間，樂園戶外遊樂設施會暫停運作，並將於改發一號戒備信號後陸續恢復。賓客可向演藝人員查詢表演節目場次及遊樂設施開放的最新安排。

【11:30】文化體育及旅遊局表示，由於天文台已發出三號強風信號，今晚上演的「幻彩詠香江」慶祝中華人民共和國成立75周年國慶特別版已告取消。

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【11:23】康樂及文化事務署宣布，由於大浪關係，港島南區的深水灣泳灘；以及離島區的洪聖爺灣泳灘已懸掛紅旗，顯示在該處游泳會有危險，市民請勿在該處游泳。

【11:03】旅發局表示，中環海濱的香港美酒佳餚巡禮將如期舉行，而會場內的維港廊將暫停開放，直至另行通知。

【11:00】社會福利署宣布，三號熱帶氣旋警告信號已經發出，通常於星期六運作的幼兒中心、提供課餘託管服務的中心、長者服務中心及包括庇護工場、綜合職業康復服務中心、綜合職業訓練中心及展能中心在內的日間康復服務單位，在其正常辦公時間內會繼續開放。市民如有需要，可以聯絡有關中心，安排子女或家人安全回家。

【10:45】天文台：潭美今早已增強為颱風，並在香港以南約500多公里掠過，其外圍雨帶正逐漸影響廣東沿岸。在潭美與東北季候風的共同影響下，其強風區正逐漸影響珠江口一帶。隨著今日漸轉吹偏東風，原先受屏蔽的地區會變得當風，本港風勢將會增強及有幾陣狂風驟雨；海面有大浪及湧浪，市民應遠離岸邊及停止所有水上活動。

天文台指隨著潭美遠離，今晚至明早本港風力會逐漸減弱，屆時天文台會考慮改發一號戒備信號。

【10:40】天文台改發3號風球，會在今日大部份時間維持。

【10:25】康樂及文化事務署宣布，由於大浪關係，港島南區的赤柱正灘泳灘、石澳泳灘及大浪灣泳灘；離島區的長洲東灣泳灘及貝澳泳灘；以及西貢區的銀線灣泳灘、清水灣第一灣泳灘及清水灣第二灣泳灘已懸掛紅旗，顯示在該處游泳會有危險，市民請勿在該處游泳。

署方又指，由於海面大浪，救生員未能乘坐船隻前往西貢區廈門灣泳灘及三星灣泳灘執勤，該兩個泳灘的救生服務已經暫停，市民請勿在該些泳灘游泳。

10月26日早上7時，強烈熱帶風暴潭美集結在香港以南約550公里，中心附近最高持續風速為每小時110公里。。(天文台圖片)

【08:55】廠商會宣布，因應天文台將改發三號強風信號，「第11屆香港美食嘉年華」今早將暫停對外開放，直至有關信號除下，而原訂上午11時舉行的開幕禮亦將會取消。

【07:45】天文台公布會在早上10時40分改發三號強風信號。過去數小時，潭美繼續穩定向偏西方向移動，在香港以南約五百多公里掠過，並稍為增強，其外圍雨帶正影響廣東沿岸。在潭美與東北季候風的共同影響下，相關的強風區會逐漸影響珠江口一帶，預料本港今日風勢將逐漸增強。而隨著今日稍後轉吹偏東風，原先受屏蔽的地區可能會變得當風。

隨著潭美遠離及減弱，本港明早（27日）風力會逐漸減弱。天文台會密切監測潭美的動向。

天文台10月26日清晨3時50分更新九天天氣預報。(天文台圖片)

​【05:25】教育局：由於天文台預料可能在早上9時至11時發出三號熱帶氣旋警告信號，幼稚園、肢體傷殘兒童學校及智障兒童學校今日停課。

【04:00】澳門氣象局發出3號風球。預料熱帶氣旋潭美今明兩日以偏西方向移動橫過南海，今日早上在澳門以南約500公里掠過；改發8號的可能性較低。受「潭美」及東北季風共同影響下，風力達6級及有陣風，有幾陣驟雨。由於近日並非天文大潮，出現明顯風暴潮的機會較低。

【03:45】天文台表示，會考慮在早上9時至11時之間改發三號強風信號。天文台指熱帶氣旋潭美繼續穩定向偏西方向移動，早上會在香港以南約500公里掠過，並稍為增強。在潭美與東北季候風的共同影響下，相關的強風區及雨帶會逐漸影響珠江口一帶，預料本港今日風勢將逐漸增強。而隨著今日稍後轉吹偏東風，原先受屏蔽的地區可能會變得當風。

【03:50】天文台表示，熱帶氣旋潭美會在今日橫過南海中北部並移向海南島以南海域。受東北季候風及潭美的共同影響，華南沿岸及南海北部風勢頗大及有幾陣狂風驟雨。隨後潭美的移動路徑及強度存在變數，有機會在下週初於海南島以南海域徘徊，甚至轉向偏東方向再次橫過南海中北部，但預料潭美屆時有所減弱，並與廣東沿岸保持相當距離。受高空擾動及潭美影響，華南西部沿岸有幾陣驟雨。

▼10月25日 打風消息▼

強烈熱帶風暴潭美10月25日下午橫過海中國海中北部，仍未見明顯風眼。(天文台圖片)

▼10月25日 一號風球高掛▼



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【20:45】過去數小時，潭美穩定向偏西方向移動。天文台指，在潭美與東北季候風的共同影響下，本港離岸及高地間中吹強風，但由於主要吹偏北風，受地形屏蔽影響，本港今晚及明日初時普遍風力不會顯著增強。一號戒備信號會至少維持至明日早上6時。

預料潭美明早在香港以南約500公里掠過，但隨著潭美逐漸移向本港西南面，本港明日稍後會轉吹偏東風，原先受屏蔽的地區可能會變得當風。而與潭美相關的雨帶亦會逐漸影響廣東沿岸。天文台會視乎潭美相關的強風區與珠江口的距離，以及本地風力變化，評估是否需要在明日日間改發三號強風信號。

按照現時預測，潭美會逐漸移向海南島以南海域，本港風力會在星期日稍後減弱。隨後潭美的移動路徑及強度存在變數，有機會在下週初於海南島以南海域徘徊，甚至轉向偏東方向再次橫過南海中北部，但預料潭美屆時有所減弱，並與本港保持相當距離。天文台會密切監測潭美的動向，評估是否需要維持熱帶氣旋警告信號。

10月25日晚上9時，強烈熱帶風暴潭美集結在香港之東南偏南約550公里，預料向西移動，時速約22公里，橫過南海中北部。天文台指過去數小時，潭美穩定向偏西方向移動。(天文台圖片)

【15:45】天文台指過去數小時，潭美穩定向西北偏西方向移動。在潭美與東北季候風的共同影響下，本港離岸及高地間中吹強風，但由於主要吹偏北風，受地形屏蔽影響，本港今晚及明日初時普遍風力不會顯著增強。一號戒備信號會至少維持至明日（10月26日）早上6時。

預料潭美明早在香港以南約500公里掠過，但隨著潭美逐漸移向本港西南面，本港明日稍後會轉吹偏東風，原先受屏蔽的地區可能會變得當風。而與潭美相關的雨帶亦會逐漸影響廣東沿岸。天文台會視乎潭美相關的強風區與珠江口的距離，以及本地風力變化，評估是否需要在明日日間改發三號強風信號。

【14:45】天文台指過去數小時，潭美穩定地向西北偏西方向移動，預料今日日間大部份時間會與本港保持約600公里距離，在潭美與東北季候風的共同影響下，本港離岸及高地間中吹強風，但由於主要吹偏北風，受地形屏蔽影響，今日日間本港普遍風力不會顯著增強。一號戒備信號會至少維持至下午六時，而隨後是否需要發出三號強風信號，要視乎潭美與本港的距離及本地風力變化。

天文台又指按照現時預測，潭美會逐漸移向海南島以南海域，本港風力會在星期日稍後有所減弱，但隨後潭美的移動路徑及強度存在變數，有機會在下周初於海南島以南海域徘徊，甚至轉向偏東方向再次橫過南海中北部，但預料潭美屆時有所減弱，並與本港保持相當距離。天文台會密切監測潭美的動向，評估是否需要繼續維持熱帶氣旋警告信號。

▼東亞氣象機構10月24日發放熱帶氣旋潭美及康妮預測移動路徑圖▼



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【08:45】潭美日間大部分時間會與本港保持約600公里以上距離，一號戒備信號會至少維持下午六時，而隨後是否需要發出三號強風信號，要視乎潭美與本港的距離及本地風力變化。

按現時預測，潭美會逐漸移向海南島一帶，本港風力會在星期日稍後有所減弱，但隨後潭美的移動路徑及強度存在變數，有機會在下週初於海南島附近徘徊，甚至轉向偏東方向再次橫過南海中北部，但預料潭美屆時有所減弱，並與本港保持相當距離。天文台會密切監測潭美的動向，評估是否需要繼續維持熱帶氣旋警告信號。

熱帶氣旋潭美（TRAMI）10月24日晚橫過菲律賓馬尼拉後進入南中國海中北部，仍未有清晰風眼。（Tropical Tidbits圖片）

【06:45】天文台表示，在上午7時，潭美集結在香港之東南約750公里，預料向西或西北偏西移動，時速約14公里，橫過南海中北部。過去數小時，潭美穩定地向西北偏西移動，並在今早與本港保持約600公里以上距離，與其相關的強風區仍未影響珠江口一帶，一號戒備信號會至少維持至正午12時。

強烈熱帶風暴潭美10月25日清晨7時集結在香港之東南約750公里。(天文台圖片)

【06:00】澳門氣象局發出一號風球，預料將在上午維持，下午至晚間改發三號風球的機會「中等至較高」。

【05:45】天文台表示，在上午6時，潭美集結在香港之東南約750公里，預料向西或西北偏西移動，時速約14公里，橫過南海中北部。

【04:55】天文台表示，在上午5時，潭美集結在香港之東南約770公里，預料向西或西北偏西移動，時速約14公里，橫過南海中北部。按照現時預測路徑，潭美會在今早與本港保持約600公里以上距離，與其相關的強風區仍未影響珠江口一帶。

【03:45】天文台表示，在上午4時，潭美集結在香港之東南約780公里，預料向西或西北偏西移動，時速約14公里，橫過南海中北部。

【01:50】天文台表示，按照現時預測路徑，潭美會在今早與本港保持約600公里以上距離，與其相關的強風區仍未影響珠江口一帶，一號戒備信號會至少維持至正午12時。在潭美與東北季候風的共同影響下，本港離岸及高地間中吹強風，但由於主要吹偏北風，受地形屏蔽影響，今早本港普遍風力不會顯著增強。隨後是否需要發出三號強風信號，要視乎潭美與本港的距離及本地風力變化。

【01:40】天文台發出一號風球。預測今日及周末期間華南沿岸風勢頗大，離岸及高地間中達7級，即3號風球風力。天文台稱會視乎潭美的動向及本地風力變化兩個因素，評估是否需要於今日稍後至明日初時（25至26日）改發三號強風信號。

天文台10月25日周晨0時更新九天天氣預報，料一連三日華南沿岸風勢頗大。(天文台圖片)

▼10月24日 打風消息▼

【23:47】天文台表示，熱帶氣旋潭美快將進入本港800公里範圍，會在明日（25日）周晨1時40分發出一號戒備信號。

【19:50】天文台指，熱帶氣旋潭美快將進入本港800公里範圍，會在午夜12時至明早 (25日) 3時之間發出一號戒備信號。天文台稱會視乎潭美的動向及本地風力變化，評估是否需要於明日稍後至星期六初時改發三號強風信號。潭美隨後的移動路徑存在變數，有機會在下周初於海南島附近徘徊甚至轉向偏東方向再次橫過南海中北部。市民請留意天文台的最新天氣預測。

強烈熱帶風暴潭美10月24日下午17時集結在香港之東南約860公里。(天文台圖片)

【16:00】天文台指，根據現時預測，熱帶氣旋潭美會在今晚（10月24日）至明早（10月25日）進入本港800公里範圍，天文台會在今晚10時至明早4時之間發出一號戒備信號。預料潭美會逐漸移向海南島一帶，而東北季候風會同時影響華南，在潭美與東北季候風的共同影響下，星期五及周末期間華南沿岸風勢頗大，漸轉多雲及有幾陣驟雨。

天文台會視乎潭美的動向及本地風力變化，評估是否需要於星期五稍後至星期六初時改發三號強風信號。潭美隨後的移動路徑存在變數，有機會在下周初於海南島附近徘徊甚至轉向偏東方向再次橫過南海中北部。市民請留意天文台的最新天氣預測。

▼東亞氣象機構10月24日上午發放熱帶氣旋預測移動路徑圖▼



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【12:00】天文台指，根據現時預測，熱帶氣旋潭美會在今晚（10月24日）至明早（10月25日）進入本港800公里範圍，天文台會在今晚10時至明早4時之間發出一號戒備信號。預料潭美會逐漸移向海南島一帶，而東北季候風會同時影響華南，在潭美與東北季候風的共同影響下，星期五及周末期間華南沿岸風勢頗大，漸轉多雲及有幾陣驟雨。

天文台稱會視乎潭美的動向及本地風力變化，評估是否需要於星期五稍後至星期六初時改發三號強風信號。潭美隨後的移動路徑存在變數，有機會在下周初於海南島附近徘徊甚至轉向偏東方向再次橫過南海中北部，但會逐漸減弱。市民請留意天文台的最新天氣預測。

天文台指，根據現時預測，熱帶氣旋潭美會在今晚（10月24日）至明早（10月25日）進入本港800公里範圍。（天文台圖片）

熱帶氣旋潭美預測的位置和強度。（天文台圖片）

▼歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）10月23日預測潭美出現「回馬槍」情況▼



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▼人工智能天氣預測周式「盤古」10月23日預測潭美出現「回馬槍」情況▼



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▼人工智能天氣預測周式「伏羲」10月23日預測潭美出現「回馬槍」情況▼



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▼10月20日 石澳泳灘掛紅旗下泳客落水玩▼

