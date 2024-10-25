風球潭美｜一號風球生效　料港南面550公里掠過　掛3號視乎兩因素

【天文台／打風／颱風／預測路徑／一號風球／3號風球／回馬槍】強烈熱帶風暴潭美（TRAMI）今日（25日）凌晨進入本港東南800公里警戒範圍，天文台在凌晨1時40分發出一號戒備信號，預測今日及周末期間華南沿岸風勢頗大，離岸及高地間中達7級，即3號風球風力。



熱帶氣旋預動路徑圖顯示，天文台預測潭美在今晚至明晚（26日，星期六）在本港以南約550公里掠過，會視乎潭美的距離及本地風力變化兩個因素，評估是否需要於今日稍後至明日初時改發三號強風信號。



強烈熱帶風暴潭美10月24日傍晚集結在菲律賓首都馬尼拉，紅色為有強對流範圍。(天文台圖片)

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強風程度東北季候風為潭美「助攻」 華南沿岸風勢頗大

強烈熱帶風暴潭美昨晚掠過菲律賓呂宋島中部的首都馬尼拉後，進入南中國海中北部，今日凌晨進入本港東南800公里警戒範圍。天文台今日凌晨1時40分發出一號風球，指按照現時預測路徑，潭美會在今早與本港保持約600公里以上距離，與其相關的強風區仍未影響珠江口一帶，一號戒備信號會至少維持至正午12時。

在昨晚11時，潭美集結在東沙之東南約520公里，即香港之東南約830公里，預料向西或西北偏西移動，中心附近最高持續風速每小時90公里，時速約14公里，橫過南海中北部。

一股達強風程度的東北季候風昨日（24日）為華南沿岸帶來普遍晴朗的天氣。天文台預料潭美會逐漸移向海南島一帶，而東北季候風會同時影響華南，在潭美與東北季候風的共同影響下，今日及周末期間華南沿岸風勢頗大，漸轉多雲及有幾陣驟雨。

強烈熱帶風暴潭美10月24日晚上23時集結在香港之東南約830公里。(天文台圖片)

中心風力料升至時速110公里 預測下周初「回馬槍」向東走回頭路

天文台預測移動路徑圖顯示，料潭美今日上半日會稍為向西北移動，在今晚移至本港東南偏南約600公里，於深夜逼近本港南面550公里，中心附近最高持續風速升至每小時110公里，接近颱風級別下限（風力時速118公里或者上）；明日（28日）大致保持向西橫行，與本港距離拉開。下周日（27日）大致向西南移動，在深夜移至本港西南約800公里。

天文台指潭美隨後的移動路徑存在變數，有可能在下周初於海南島附近徘徊，甚至轉向偏東方向再次橫過南海中北部。路徑圖顯示，天文台預測潭美確有可能轉彎，在下周一（28日）「回馬槍」，反向東移走回頭路，但會減弱，並距離本港約700公里；到下周二（29日）降為熱帶風暴，中心附近最高持續風速減至每小時75公里，其後去向待預測結果。

預測熱帶氣旋潭美（TRAMI）位置和強度。(天文台圖片)

改掛3號風球與否視乎潭美與本港距離及本地風力變化

在潭美與東北季候風的共同影響下，本港離岸及高地間中吹強風，但由於主要吹偏北風，受地形屏蔽影響，今早本港普遍風力不會顯著增強。隨後是否需要發出三號強風信號，天文台表示會根據潭美與本港的距離及本地風力變化，以評估是否需要於今日稍後至明日初時改發三號強風信號。

天文台10月25日凌晨0時更新九天天氣預報，料一連三日華南沿岸風勢頗大。(天文台圖片)

今日晚上漸轉多雲及有一兩陣驟雨 離岸及高地風力稍後達7級

受東北季候風及潭美的共同影響，華南沿岸風勢頗大，漸轉多雲及有幾陣驟雨。天文台今日凌晨0時更新的九天天氣預報顯示，預測今日大致天晴，初時非常乾燥，晚上漸轉多雲及有一兩陣驟雨，海有湧浪，吹北風4至5級，離岸及高地間中6級，稍後達7級。

明日（26日)吹東北風5級，離岸及高地間中達7級；大致多雲，有幾陣驟雨，海有湧浪。到星期日（27日）風力稍緩，吹東北風4至5級，初時離岸及高地間中6級；大致多雲，有幾陣驟雨，海有湧浪。暫未見潭美一旦「回馬槍」的影響，下周主要吹北至東北風4至5級。

本港昨日大致天晴，早上天氣稍涼，天文台錄得最低氣溫22.0度，是今年入秋以來的最低紀錄。下午非常乾燥，各區的相對濕度普遍降至30%左右。

▼東亞氣象機構10月24日上午發放熱帶氣旋預測移動路徑圖▼

