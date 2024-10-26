啟德體育園｜林世雄稱配合測試賽　加大安全系數　制訂預案應對

啟德體育園明日舉行測試賽，運輸及物流局局長林世雄表示，當局會全力配合啟德體育園演練，務求在日後體育園啟用後，在交通運輸上，讓旅客體驗到香港的好客之道，本地市民感受到高效服務。他續指，要加大安全系數，就不同突發事件制訂預案。



警務處指，東九龍總區行動部昨日舉行代號為「翼虎」的首個有關啟德體育園的跨部門桌上演練，旨在加強各部門及持份者於大型活動期間，即時應對緊急情況時的協作和應變能力。



啟德體育園青年運動場10月27日進行本地足球賽事，作場地測試，料有約1000人入場。（蘇煒然攝）

港鐵按需要加密屯馬線及觀塘線班次 巴士會開特別路線

啟德體育園其中一個場館青年運動場周日將舉辦第一場乙組聯賽足球比賽，針對園區舉辦大型活動時的交通安排，林世雄於網誌表示，港鐵公司會按需要及實際情況，安排在體育園散場時加密屯馬線及觀塘線班次，及安排「專班專列」接載觀眾，以應付需求。當有大型活動舉辦時，巴士公司會開辦特別巴士路線以應對額外交通需求。

他續指，大型活動進行前後，運輸署的緊急事故交通協調中心會監察交通及運輸情況，與其他部門和公共交通營辦商作出應對，並適時向公眾發放最新的交通訊息。

林世雄表示，參與大型活動的人士或較多為遊客，一般不熟悉現場及附近環境，當局要加大安全系數，就不同突發事件制訂預案。他指，啟德體育園明天就會進行首次試業活動，當局會全力配合，務求在日後體育園啟用後，在交通運輸上，讓旅客體驗到香港的好客之道，本地市民感受到高效服務。

警方與政府部門及相關機構代表商討應對可能發生的突發情境所採取的措施。(政府新聞處)

跨部門桌上演練昨日舉行 約150個政府部門及機構參與

警務處表示，東九龍總區行動部昨日在東九龍總部舉行了代號為「翼虎」的首個有關啟德體育園的跨部門桌上演練，旨在加強各部門及相關持份者在大型活動期間即時應對緊急情況時的協作和應變能力。是次演習有150個單位代表出席及參與，包括保安局、文化體育及旅遊局、運輸及物流局、醫院管理局、運輸署及港鐵等。

警務處指，演習模擬在演唱會及國際足球比賽兩種大型活動期間可能發生的一連串事件，各持份者需要因應不同的突發情境即時調配人手，採取應變措施，並協調與其他單位的行動。