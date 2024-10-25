啟德體育園首場測試賽周日辦　陳國基教路宋皇臺站D出口行往最快

啟德體育園正準備不同測試賽及壓力測試，後日（27日）首先在園內三大場館之一的青年運動場舉行一場乙組聯賽足球比賽，屆時料有1,000人入場。政務司司長陳國基今日（25日）指，政府和園方嚴陣以待務求賽事能夠順利進行、人群進場和離場時暢順有序。陳國基指，政府已要求園方做好園區內外各項準，又建議市民盡量乘搭港鐵到場，而由宋皇臺站D出口步行前往，這是前往比賽場地最快路線。我留意到港鐵已經在站內加設不少指示牌，又會進行廣播，提醒觀賽人士前往體育園的方向。我們會在沿途安排人手和指示，確保人流順暢有序。



青年運動場10月27日將舉行一場乙組聯賽足球比賽，屆時料有1000人入場。園方將測試人潮疏散、入場安檢、及場內硬件設備。賽事於下午4時30分開始，觀眾可提早於3時進場。（資料圖片/夏家朗攝）

青年運動場10月27日將舉行一場乙組聯賽足球比賽，屆時料有1000人入場。園方將測試人潮疏散、入場安檢、及場內硬件設備。賽事於下午4時30分開始，觀眾可提早於3時進場。（資料圖片/夏家朗攝）

啟德體育園交通：政府建議盡量乘港鐵到啟德體育園青年運動場

陳國基今在Facebook稱，啟德體育園將於周日舉辦第一場測試賽，政府當局和園方嚴陣以待，務求賽事能夠順利進行、人群進場和離場時暢順有序，而他今早聯同文化體育及旅遊局局長楊潤雄及保安局局長鄧炳強到啟德體育園視察各項準備工作。

陳國基指，同事們做好充分準備，包括一系列安檢測試、離場安排等準備工作，而政府亦已要求園方做好園區內外的各項準備工作。政府建議市民盡量乘搭港鐵到場，由宋皇臺站D出口步行前往，這是前往比賽場地最快的路線。

陳國基指留意到港鐵已經在站內加設不少指示牌，又會進行廣播，提醒觀賽人士前往體育園的方向。他指，周日的比賽主要是視察測試賽場地硬件的使用情況，以及比賽完結時觀眾離場的情況，好讓我們能夠吸收經驗，循序漸進地舉行不同類型的壓力測試，務求使體育園明年正式啟用前能夠準備就緒，順利舉行各項文娛、康樂、體育等活動，成為香港的新地標。

青年運動場10月27日將舉行一場乙組聯賽足球比賽，屆時料有1000人入場。園方將測試人潮疏散、入場安檢、及場內硬件設備。賽事於下午4時30分開始，觀眾可提早於3時進場。（資料圖片/夏家朗攝）

▼10月25日 視察體育園測試賽準備工作▼



▼10月24日 傳媒啟德體育園青年運動場導覽團▼



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港鐵宋皇臺站D出口換上了新指示牌，站內亦放了指示牌，指引市民前往啟德體育園。（資料圖片/夏家朗攝）