啟德體育園｜直擊青年運動場　使用珠海種真草地　日後供公眾跑步

啟德體育園預計明年首季正式開幕，園方將在此前試行運作，安排不同測試賽，或進行壓力測試。下周日（27日）便會在園內三大場館之一的青年運動場，舉行一場乙組聯賽足球比賽，屆時料有1,000人入場，為總容納人數的五分之一。園方將測試人潮疏散、入場安檢、及場內硬件設備。

園方今日首開放供傳媒入青年運動場視察，啟德體育園總監（策略發展） 鄧竟成介紹指，運動場使用真草地，草地在珠海養成，再分成1.2米闊、10米長的草皮運來香港，有需要更換時可局部裁剪；且草地下設雨水收集功能，場內有水缸收集園區附近建築的雨水，再用作保養草地。他又表示，青年運場場內會有小食舖等，觀眾可買食物到看台進食。另外，青年運動場日後將會鋪跑道供田徑比賽，並開放予公眾使用。



青年運動場10月27日將舉行一場乙組聯賽足球比賽，屆時料有1000人入場。園方將測試人潮疏散、入場安檢、及場內硬件設備。賽事於下午4時30分開始，觀眾可提早於3時進場。（夏家朗攝）

青年運動場10月27日將舉行一場乙組聯賽足球比賽，屆時料有1000人入場。園方將測試人潮疏散、入場安檢、及場內硬件設備。賽事於下午4時30分開始，觀眾可提早於3時進場。（夏家朗攝）

曾任警務處處長的鄧竟成和文體旅局體育專員蔡健賦今日（24日）帶傳媒入青年運動場導覽。蔡健賦表示，周日的乙組聯賽足球賽事由足總主辦，由西貢對黃大仙，賽事下午4時30分開始，3時起開放予受邀參加測試的觀眾入場，入場時需接受安檢。

園方會在周日賽事完結時收集觀眾意見，觀眾可掃描大銀幕上的二維碼（Qr code）填寫問卷。

青年運動場10月27日將舉行一場乙組聯賽足球比賽，屆時料有1000人入場。園方將測試人潮疏散、入場安檢、及場內硬件設備。賽事於下午4時30分開始，觀眾可提早於3時進場。（夏家朗攝）

青年運動場10月27日將舉行一場乙組聯賽足球比賽，屆時料有1000人入場。園方將測試人潮疏散、入場安檢、及場內硬件設備。賽事於下午4時30分開始，觀眾可提早於3時進場。（夏家朗攝）

園方將陸續進行不同賽事，並逐次增加入場人數，希望在啟德體育園正或開幕前能夠測試人潮疏散、場內燈光，大銀幕等硬件，以及運動場職員的應變能力等。

蔡健賦透露，青年運動場將於11月舉行欖球賽作測試，入場人數會增至3,000人。園方未來亦會進行壓力測試，安排5,000至一萬人進入運動場內外，測試人潮疏散及集體運輸的情況。

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鄧竟成建議周日的觀眾經港鐵宋皇臺站離去，因為該港鐵站距離青年運動場較近；不過觀眾亦可前往啟德站，他用了18分鐘左右便到，可見路程並不長。

今個周末天氣不穩，天文台預料華南沿岸風勢頗大及會有驟雨。 鄧竟成表示，香港足球總會有既定惡劣天氣安排的指引。被問到前往青年運動場的部分路段屬露天，鄧竟成指「冇可能每個地方都有上蓋」，相信市民出行時都會因應天氣，準備雨具。

文體旅局體育專員蔡健賦（左）及啟德體育園總監（策略發展） 鄧竟成（右）帶傳媒入青年運動場導覽，並在草地上試踢足球。（夏家朗攝）

港鐵宋皇臺站D出口換上了新指示牌，站內亦放了指示牌，指引市民前往啟德體育園。（夏家朗攝）

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鄧竟成續指，日後如有大型賽事時，園方亦會與港鐵及巴士公司協調，如港鐵可安排空車接載觀眾離開；巴士公司則可以安排特別班次。不過，園內不會有位置供巴士或旅遊巴上落客，日後會有的士站。但他不建立市民乘坐的士入場，「有集體運輸點解唔用？」他又希望日後毋需經常如旺角大球場般在附近封路疏導人流。

運動場仍有工程進行，鄧竟成強調整個園區的主要工程已完成，餘下的是一些「內裝」部分，如運動場跑道仍未舖設，他指有關工作需要在天氣晴朗時進行，過去數月都比較多雨，不過承建商表示有信心在11月完成舖設跑道的工程。