啟德體育園交通｜周日測試賽不設泊車位　的士上落客區設於園區外

啟德體育園後日（27日）舉行首場測試活動，啟德青年運動場將上演足球賽事。啟德體育園園方今日（25日）表示，由於賽事場地以外的其他範圍正進行工程，呼籲參觀者盡量使用港鐵宋皇臺站D出口，活動當日亦不設泊車位或上落客位，最近的士上落客區設於園區以外，市民應避免駕駛車輛前往。

港鐵表示，由啟德站或宋皇臺站D出入口步行至體育園的距離相若，約10至15分鐘。港鐵將會密切留意車務運作，適時調整服務，屯馬綫班次可以加密至約2.5分鐘一班車，是車隊調配下容許的最頻密班次，其中會按需要安排「空載列車」候命。



周日青年運動場足球賽 園方籲使用港鐵宋皇臺站 避免駕車前往

啟德青年運動場本周日（27日）將進行一場足球賽事，為體育園首場測試活動，並測試場地營運。由於賽事場地以外的其他體育園區範圍，以及當中的一些通道和道路正在進行工程，當天參觀賽事的人士，應盡量使用鐵路服務在宋皇臺站下車，利用D出口往來啟德青年運動場。啟德體育園於活動當日將不設泊車位或上落客位，最近的士上落客區設於園區以外，市民應避免駕駛車輛前往啟德體育園。

10月底至明年2月進入測試及演練階段 透過體育及非體育項目進行

啟德體育園表示，整體項目工程現已進入最後建設階段，預計各主要設施將於今年年底前落成，並於10月底開始至明年2月進入測試及演練階段。

開幕前的測試和演練將透過體育及非體育項目進行，旨在測試場地設置和運作、園區工作人員的操作能力、人群及交通管理措施，以及加強與各政府部門及相關持分者的配合，建立互相協作和溝通的機制，以提升應對突發事故的能力。

制定人群和交通管理計劃 按需要設聯合指揮中心

啟德體育園表示，在正式啟用前，園方會與各政府部門及持份者共同合作，制定全面的人群和交通管理計劃，於開幕前進行多個測試和演練，以提升處理突發事故的應變能力，同時讓市民大眾熟識場地設施及佈局，掌握園區周邊的公共交通設施和配套，以配合日常的出行需要。

園方續稱，亦會按需要在體育園內會設立聯合指揮中心，加強各持份者包括政府相關部門、公 共交通服務營辦商等的溝通和協調，確保能作出最佳的安排予參與活動人士，讓他們順暢有序地進出場地。此外，園方會與各公共交通工具營運商保持緊密聯繫，提早作出部署，視乎活動的規模和人群及交通管理配套等因素，作好準備和部署適切的預案安排，包括加強相關時段的鐵路服務、開辦特別巴士路線等，以應對活動進行期間的額外交通 需求。

啟德體育園。（啟德體育園圖片）

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由宋皇臺站D出口出發到抵達青年運動場需時約3分40秒左右，與當局預計的5分鐘相約。（蘇煒然攝）

港鐵表示，由啟德站或宋皇臺站D出入口步行至體育園的距離相若，約10至15分鐘。在體育園進行測試活動期間，港鐵會陸續實施部分列車及車站特別安排，例如加入特別班次、車站廣播及乘客資訊等，讓乘客開始熟習。港鐵呼籲市民預留充裕的交通時間，留意車站廣播及標 示，並遵從職員指示。

港鐵稱可加密至約2.5分鐘一班車 按需要安排「空載列車」候命

港鐵表示，將會密切留意車務運作，適時調整服務，屯馬綫班次可以加密至約2.5分鐘一班車，這亦是車隊調配下容許的最頻密班次，其中會按需要安排「空載列車」候命，加強運載力。 現時兩個車站所有閘機均能接受乘客使用八達通、單程票、二維碼及感應式卡付費乘車。

港鐵又指，啟德站及宋皇臺站會按需要實施客流管理，包括出入口特別安排及活動後乘客分批入站；增 加車站乘客資訊，包括實時班次時間、特別標示及廣播；以及加派人手協助乘客等。為讓區內居民能暢順使用服務，在大型活動期間，個別出入口會有特別安排，居民屆時請注意指示。