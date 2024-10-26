自小患ADHD沒磨意志　BAND3生勤練文武變碩士　盼作鹽作光助弱勢

香港十大傑出大專學生選舉2024頒獎典禮今日（26日）舉行，其中一名得獎者劉宥成自小患「專注力失調及過度活躍症」ADHD而無法專注學習，後父母離異，升中又被派往band3學校。不同打擊沒磨滅他的意志，在沒有藥物治療的情況下，他克服了先天障礙，立志投身公共服務，幫助弱勢群體，並於去年成為廉署在聯合國代表之一。另一名得獎者陳錫坤，自言正值「三十而立」的年紀，但求學之心愈加熾熱，在取得港大臨床腫瘤學博士學位後，再修讀牙醫學士學位課程，希望加強牙科醫生在基層醫療的角色。



十大傑出大專學生選舉2024｜抗病之路不易行 靠游泳彈琴訓練專注力

得獎生之一、現正就讀中大公共政策碩士課程的劉宥成，原來自小學階段曾患有患有ADHD （專注力失調及過度活躍症），而無法專注學習，「完全專注唔到，控制唔到，跑嚟跑去，跳嚟跳去，望住本書就係天馬行空。」父母為了培養其專注力，為他選擇行為治療，例如報讀游泳及鋼琴課程。

抗病之路並不易行，劉宥成表示起初不喜歡這兩項活動，要靠父母鞭策去嘗試，後來再靠自己鞭策自己。他又形容自己出身草根家庭，按其家庭經濟條件，難以長期支付學費。慶幸的是，他感恩地表示，的游泳及鋼琴老師僅向他收取半價學費及「加鐘」，讓他能堅持學下去。

十大傑出大專學生選舉2024｜被派BAND中學 努力讀書扭轉人生

後來父母離異，加上升中被派往Band3中學，接連的打擊令劉宥成感到無助。他表示幸有基督教信仰支持，「最緊要對未來有盼望，並且知道一切神都自有佢嘅安排，我覺得係呢份平安同埋堅強令我挨過呢個關頭。」

他憶述，母親在他中一時，為他報補習班，「成日罰抄，好早就到（補習社），抄到手都起哂枕。」在老師鞭策下，他逐漸減少懶惰，學會專注。

為了由Band3中學轉至Band1中學就讀，他坦言過程亦非順利。在第一次申請轉校時，他失敗了。不過，他未有放棄，繼續努力讀書，有兩年均考獲全級第一，並在校內水運會獲取多個獎項，成功申請轉往Band1中學。

劉宥成與母親合影。(洪芷菁攝）

十大傑出大專學生選舉｜劉宥成：成長嘅迷茫令我搵到人生方向

在沒有藥物治療的情況下，劉宥成克服了先天障礙。他表示，立志投身公共服務，幫助弱勢群體，例如協助受情緒困擾的學生、派發免費飯盒支援長者，並在2023年成為廉署在聯合國代表之一，擔任青年諮詢委員，協助制定全球反貪指南。

未來，劉宥成表示有意成為政務主任或投身廉政公署。他在頒獎禮台上致辭時表示，「家庭嘅變化，令我更加珍惜屋企人。來自草根家庭，令我更加體恤基層學生嘅艱難。成長嘅迷茫，令我搵到人生嘅方向。希望投身公共服務，幫助社會上弱勢，作鹽作光。」

取得博士學位再讀牙醫學士 陳錫坤 ：盼加強牙醫在基層醫療角色

另一位得獎生陳錫坤，現為港大牙醫學士二年級生。不過來到「三十而立」的年紀，他表示此前，已在港大及中大，分別取得臨床腫瘤學博士學位及公共衛生理學士學位，並參與博士後醫學研究等不同工作。

他表示，曾有人勸喻他，人生短暫，在他這個年紀應成家立室，不要浪費光陰。不過他認為：「正正因為人生好短，我更加要把握時間，去探索去學習，去睇下呢個世界究竟有幾咁大，睇下風景有幾咁靚。」

他深信，牙科醫生的角色不僅僅是進行傳統的「洗牙」、「補牙」和「拔牙」等程序，更應該關注病人的身心社靈健康。他表示希望加強牙科醫生在基層醫療的角色，在社區內提供全人健康照護。

他計劃將研究方向多元發展，結合牙醫學、腫瘤學和公共衞生三個專業領域，將牙醫學與癌症篩查、治療和預防相結合，以及將牙醫學與口腔衞生政策、控煙政策和醫療服務、融資等相結合，從而開展具有創新性和實踐價值的研究。

香港青年大專學生協會自2021年起舉辦「香港十大傑出大專學生選舉」，邀請來自不同範疇的知名人士組成專業評審團，評核各參選學生，本次活動有逾六十間大專院校及其他支持機構報名，當中包括中聯辦教科部、外交公署、民政及青年事務局及教育局等。