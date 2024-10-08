十大傑青2024｜氣候專家棄讀醫從環境科研：醫治環境也是醫治人

「十大傑出青年選舉2024」結果今日（8日）出爐，是自2014年再次選出10名傑青。香港唯一獲頒世界氣象組織青年科學家研究獎的氣候專家戴沛權是得獎者之一，他高中畢業後曾獲中大醫學院錄取，但因自小對自然的熱愛，棄醫選擇到麻省理工學院就讀環境科學及環境工程，後來回流香港繼續教學和研究。他認為「醫治環境也是醫治人」，勉勵年輕人好好思考自己熱愛做什麼事。



另一名傑青是港大臨床醫學學院內科學系臨床助理教授麥龍兒，她有份為在囚人士成立丙型肝炎篩查計劃。她強調自己並非神醫，也非天才，並認為「病人才是老師」，相信一小步慢慢累積知識，幫到病人多一點已很值得。



戴沛權表示小學已喜歡看動植物記錄片，例如明珠台的《變變變生命力》、《挑戰生命力》，又到公園捉小昆蟲、蝸牛回家飼養。高中時，他有修讀生物學、化學，學習到自然生態系統是環環相扣，以及見到人製造了很多有毒污染物。

他說雖然當時對環境有濃厚興趣，但並不知道這領域有什麼前景、以及香港的升學方向；猶幸最終自小夢想的麻省理工學院錄取他，加上全額獎學金，決定棄中大醫學院的學位，雖然初時家人不理解，但最後都容許他選擇走自己想行的道路。

2024十大傑青戴沛權說：「醫治環境也是醫治人。」

12年前，他從哈佛大學博士畢業，當時中大開新課程地球系統科學，於是回港從事氣候環境科學研究及教學。他說自己雖然無從醫，但認為環境惡化會令更多人患病，因此希望「醫治環境，也是醫治人。」他期望透過研究糧食危機與氣候變遷的關係，以在地視角，改革香港的糧食系統，例如從較近距離地方進口食物，減少碳里程，又鼓勵「多菜少肉」。

被問到外國環境科研或更多機會，為何仍回流香港，他表示香港研究不多，正是回來的原因，希望能幫上忙。他又勉勵年輕人好好思考自己最想做的事，尋找自己熱愛和世界需要吻合的地方；他以林家謙的《Just Carry On》，鼓勵他們擁抱召命，排除萬難，為世界褐色的角落添上色彩。

這地儀是戴沛權讀大學時，朋友贈送的生日禮物。（黃浩謙攝）

今屆傑青亦有醫生，其中一名是腸胃肝臟科專科醫生、港大臨床醫學學院內科學系臨床助理教授麥龍兒。她有份為在囚人士成立丙型肝炎篩查計劃，並推動及早檢測及診治常見肝病，例如籌備香港肝壽基金的乙肝檢測快車，又於瑪麗醫院成立脂肪肝專科門診。

她強調自己並非神醫，也非天才，自己讀高中時也沒把握能考入醫科，但當時母親對朋友預告她會讀醫，令她有不少壓力，但同時是「殺手鐧」，推動她努力考入醫學院。

麥龍兒常寄語學生：「病人才是老師」。（黃浩謙攝）

讀醫時，她常跟同學輪流扮演醫生和病人，笑言練習時甚至覺得可以投身演藝界，但其實是為了練習問症技巧，從中發現彼此為師是很好的學習。她形容求學是一種態度，常常寄語學生「病人才是老師」，聽他們親述病情，比獨自苦讀十小時，所學更有價值、更寶貴；又提醒學生不要期望成為神醫，反而是做個穩陣可靠的醫生。

目前她正與大學醫生團隊推行肝炎篩查先導計劃，以無創方法了解病情。她說雖然知識增長有時緩慢，但希望在前人的研究成果上，一小步一小步累積，哪怕只幫到病人多一點點，也非常值得。