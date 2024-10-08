十大傑青2024｜張小倫憶患腰椎盤突出　以《男兒當入樽》勉勵青年

「2024年十大傑出青年選舉」今（8日）公布結果，今屆有10人得獎，其中4名是運動員，包括前香港男子劍擊運動員「大師兄」張小倫，世界排名第四、香港唯一冰雪攀登女運動員、長洲包山后龔子珊，香港女子武術運動員莫宛螢，前香港女子網球運動員、女子網球港隊隊長張玲。



張小倫表示，繼年初宣布退役，仍感到有點不捨，希望自己的經歷能作為後輩的參考；又憶述自己2012年患腰椎盤突出的經歷，曾一度以為運動生涯完結，最終靠一步步治療和訓練，重回軌道，最終更一圓奧運夢，他以漫畫《男兒當入樽》勉勵年輕人。



「十大傑出青年選舉2024」有10人得獎，其中4名是運動員。（黃浩謙攝）

亞運會奪銀後患上腰椎盤突出 以為運動生涯已完結

張小倫分享得獎感言時表示，繼年初宣布退役，仍感到有點不捨，但希望自己的經歷能作為後輩的參考。他說，不經不覺玩了劍擊20年，「1個鐘先分享到20年經歷」，又憶述在2010年亞運會奪一銀一銅後，正當打算乘勢追擊，卻患上腰椎盤突出，記得當時醫生說做了手術也未必有100%能力，以為運動生涯已完結；所幸靠着一步步治療，慢慢復原，更在2020年代表港隊出戰東京奧運，「完咗奧運夢」。

張小倫表示，繼年初宣布退役，仍感到有點不捨，希望自己的經歷能作為後輩的參考。（黃浩謙攝）

《男兒當入樽》櫻木花道高中後始打籃球：相信人是可以改變

對於獲頒傑出青年，張小倫說：「同平時攞傑出運動員獎、獲運動獎牌有少少分別。」因為並非單單運動界別，而是參與社會活動、有各界支持才能獲取。他又表示，由20年前投身精英運動員到現在，香港的體育發展越來越好，見證了很多不可能的事，「始終運動發展需要一個過程。」

至於勉勵香港年輕人，他選擇了《男兒當入樽》這部日本漫畫，指主角櫻木花道是在進入高中後才開始打籃球，而自己也是高中才是做劍擊，當時同樣不被重視和看好，因此很有共鳴，相信人是可以改變的。

張小倫表示，繼年初宣布退役，仍感到有點不捨，希望自己的經歷能作為後輩的參考。（黃浩謙攝）

對於劍擊未來發展，他提到2026年劍擊世界錦標賽將由香港主場，相信市民見到世界各地的劍擊手，能更了解項目，並稱他屆時會以另身份參與，「一定會繼續做主持，分享劍擊好玩之處。」他又鼓勵港人支持不同運動項目、默默耕耘的運動員。

香港唯一冰雪攀登女運動員、長洲包山后龔子珊。（黃浩謙攝）

包山后龔子珊YouTube自學攀冰山 辭職到尼泊爾6000米高雪山

被稱為「長洲包山后」的香港唯一冰雪攀登女運動員龔子珊也得獎，她形容攀冰是一門「陌生」的運動，因為香港沒有攀冰教練，也沒有攀冰場地，故她由17歲做童軍時首次登雪山、開始喜歡上這項運動後，一直都是靠YouTube自學攀冰山，「我會睇世界比賽選手做咩動作，就專注那方面肌肉的訓練，以及在腦中預習作mental training。」

她又說，初時父母反對她攀冰山，因為是不普及且危險的運動，但憑着自己堅持，也慢慢接受。除了要孤軍作戰，另一困難是尋找訓練場地，因為香港不可能有冰山，因此要在攀石場加入道具，但也不是所有場地容許使用冰斧器。她指雖然隨着自己有一定成績及個人堅持，有越來越多場地可以使用，但仍未有固定場地，「盡量有得訓練就訓練。」

龔子珊30歲時，朋友邀請她到尼泊爾攀6,000米高雪山，因為要花兩個多月，便毅然辭去護士一職。她更加自資出國比賽，表示一場世界賽要去5、6個國家，因此整趟行程需花10萬元，所費不菲。她希望繼續向中國香港攀山及攀登總會爭取更多資源，又舉辦「Fun Day」接觸青少年，推廣這門運動，並讓家長認識到攀冰並非遙遠的運動。她又期望2030年冬奧納入攀冰項目，寄望自己有日能登上珠峰。