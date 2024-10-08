十大傑青｜全名單出爐　劍擊大師兄張小倫、包山后龔子珊獲獎

「2024年十大傑出青年選舉」今日（8日）揭曉，10人名單中有4位是運動員，包括人稱香港劍擊隊「大師兄」的張小倫、香港唯一冰雪攀登女運動員、長洲包山后龔子珊，香港女子武術運動員莫宛螢，前香港女子網球運動員、女子網球港隊隊長張玲。

其他得獎者有港大臨床醫學學院內科學系臨床助理教授麥龍兒、科技公司「路邦」創辦人麥騫譽、港大醫學院助理院長（教學創新）劉巨基、香港唯一獲頒世界氣象組織青年科學家研究獎的氣候專家戴沛權、香港人壽保險經理協會副會長容思瀚、香港眼科醫院副顧問醫生及青光眼科主管黃藹汶。



十大傑出青年2024選舉主題「傑出．從未停步」

今年選舉的主題為「傑出．從未停步」，籌委會主席盧苡嘉今午公布結果。

十大傑出青年2024全名單：

1.運動員有前香港男子劍擊運動員張小倫

2.香港唯一冰雪攀登女運動員、長洲包山后龔子珊

3.香港女子武術運動員莫宛螢

4.前香港女子網球運動員、女子網球港隊隊長張玲

5.港大臨床醫學學院內科學系臨床助理教授麥龍兒

6.科技公司「路邦」創辦人麥騫譽

7.港大醫學院助理院長（教學創新）劉巨基

8.香港唯一獲頒世界氣象組織青年科學家研究獎的氣候專家戴沛權

9.香港人壽保險經理協會副會長容思瀚

10.香港眼科醫院副顧問醫生及青光眼科主管黃藹汶



香港劍擊代表隊大師兄張小倫。（IG：@siulun_shawn）

香港唯一冰雪攀登女運動員、長洲包山后龔子珊獲選為2024十大傑出青年。（資料圖片/歐嘉樂攝）

「十大傑出青年選舉2024」 甄選顧問德勤中國華南區主管合夥人歐振興表示，十大傑出青年一共五個參選界別，工商業、教育、演藝康體文化及藝術、專業工作、公共及社會服務。今年七、八月開展初選面試，首先由甄選顧問德勤核實候選人有關資料，並將初選結果呈交獨立評審團於九月作最後甄選面試。

▼2023年10月11日 6人當選「十大傑青」▼

