美酒佳餚巡禮｜3號風球滂沱雨無阻品酒嚐餚興緻　酒商不斷補貨忙

天公不作美，潭美來擾，天文台周六（26日）一度改發三號風球，多項活動取消，但中環海濱的得香港美酒佳餚巡禮如期舉行。晚上下起的滂沱大雨，無阻市民享受萬聖節的氣氛，反而愈夜愈多人，市民依然舉着酒杯，撐着雨傘在暴雨中漫步，甚至更有兩隻「乳牛」闖進會場。有酒商表示，過去數晚擠得水洩不通，「做到停唔到手」，估計待潭美離去後，周日（27日）的人流達到頂峰。另有酒商指，雖然今日天氣不穩，但無礙銷情，更有三款蜂蜜酒已售罄。



中環海濱晚上9時突然下起滂沱大雨，但無損美酒佳餚巡禮現場熾熱的氣氛。（歐陽德浩攝）

樂隊激情演奏 愈夜愈熱鬧 不少市民趕尾車入場

天文台早上10時40分發3號風球，到晚上10時20分改發一號風球，中環海濱在3號風球期間，晚上9時突然下起滂沱大雨，但無礙現場熾熱氣氛，樂隊仍在舞台激情演奏，市民及旅客依然舉着酒杯，撐着雨傘在暴雨中漫步。不久後雨勢逐漸減弱，更多市民趕尾車入場，愈夜愈熱鬧。

臨近萬聖節，陳先生及陳小姐身以乳牛裝扮入場，沿途不斷有市民要求合照。（歐陽德浩攝）

臨近萬聖節，陳先生及陳小姐身穿乳牛裝扮在晚上9時入場，沿途不斷有市民要求合照。他們表示，今年心血來潮盛裝打扮參與美酒佳餚巡禮，又笑說身上的乳牛裝防水，因此會繼續喝酒，強調下雨也不影響享受節日的意欲。

酒檔稱過去數晚水洩不通：做到停唔到手

尚藤酒業有限公司負責人麥美儀表示，過去數晚通道擠得水洩不通，「做到停唔到手」，估計待颱風離去後，明日的人流達到頂峰。她透露，今日已兌換了800多個品酒券，數日內已錄得近100支紅白酒需要送貨。

麥美儀建議政府應舉辦更多相關活動，透過美食美酒及樂隊，吸引更多外國人及年輕人外出消費。「香港成日講夜繽紛，但冇酒冇嘢食，應該要搞呢啲感覺，一定要有飲酒，唔係就吸引唔到有錢人。」

中環海濱晚上9時突然下起滂沱大雨，但無損美酒佳餚巡禮現場熾熱的氣氛。（歐陽德浩攝）

打風無礙銷情不斷補貨：今年比上年疏爽咗

日照夜霧市場總監陳菁美表示，今年的市道更勝去年，形容美酒佳餚巡禮每年都在進步，以今日為例，雖然天氣不穩，但無礙銷情需要不斷補貨，甚至芒果焙茶蜂蜜酒、焙茶朱古力蜂蜜酒及雜果賓治蜂蜜酒已售罄。「今年比上年疏爽咗，好多人即刻訂貨，試完再試多次！」

陳菁美又指，不少市民在飯後進場，惟美酒佳餚巡禮於晚上11時結束，因此時間並不足夠玩樂。她建議主辦方明年可考慮延長周末的開放時間至凌晨一時。