【校園天地】聖公會置富始南小學　心被恩感：鼓樂絲絃讚美祂

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聖公會置富始南小學是一所基督教學校，重視聖經教導，其中歌羅西書 3:16「當用各樣的智慧，把基督的道理豐豐富富地存在心裡，用詩章、頌詞、靈歌，彼此教導，互相勸戒，心被恩感，歌頌神」，正正教導我們，當將上帝的話藏在心，並用各樣方法，把領受到的互相分享，彼此激勵。蘇詠思校長自言這是她十分喜歡的經文，也是事奉的願景之一。

音韻傳頌主愛　建立敬拜平台

蘇校長表示，自己從小在基督教學校和教會長大，在很多優美的詩歌的熏陶下成長，獲益良多，深感好的詩歌力量很大，可以教導、安慰、提醒，幫助人在敬拜中聚焦，更深刻地細味神的話，實在是上帝給我們很大的禮物。適逢學校這兩年的學習主題是「敬神愛人」「勤勉求真」「創藝展能」「尋夢飛行」，致力提升同學的音樂素養、自信表達和創意思維；為突顯聖經教導及體現主題理念，遂於上年度成立學生敬拜隊，建立平台讓學生發揮恩賜，並取名 'The Chosen Ones' 「置始音韻」，意指我們都是屬神的子民，是蒙召進入聖潔國度、被揀選的族類，也是一群願意運用音樂才能，在創作、演奏和頌唱各方面彼此配搭，同心敬拜上帝的人。

推崇曲詞原創 發展音樂專才

校長指優美的詩歌有很多，都是很好的選擇，但原創歌曲更能切入學生處境，按學校和學生需要度身訂做，比現成流行曲或改編歌曲更有感染力和說服力，令學生有更強歸屬感和擁有感，故此，希望每年為畢業同學創作至少一首詩歌。敬拜隊現時由高年級同學組成，負責演奏的隊員必須有自律精神，也需要掌握一定程度的樂器技能，包括電子琴、口琴、鼓、色士風、結他、低音結他等，而隨著學校近年發展 Happy Friday，開辦各式各樣的樂器班，希望能培育更多有心志、有恩賜的音樂專才加入。創作原則很簡單，就是以經文為歌詞基礎，透過容易上口的旋律和反複頌唱，讓同學可以更輕易、更有重點地將神的話語牢記在心。

兩年來運作佳 感謝師生投入

敬拜隊成立兩年，校長特別感謝老師的支持和投入，常為隊員額外排練，培養隊員默契，並提供很多改善建議，停課期間也不間斷，安排網上課堂繼續練習;另學校也會聘請校外導師協助編曲及個別指導，以提升整體質素和訓練合作性。猶記得上年度畢業典禮，同學在聖公會鄧肇堅中學的大禮堂上放聲獻唱第一首詩歌《築福置始》，高舉置富始南的神，是至高至善、至大至尊，至真至美的創造主。現場所有同學、家長、嘉賓都被他們感染，一同拍和，氣氛熱烈又感動。

(攝於上年度學校畢業典禮) 同學放聲獻唱第一首詩歌《築福置始》,高 舉置富始南的神，是至高至善、至大至尊， 至真至美的創造主。（聖公會置富始南小學圖片）

主是一生至寶 堅心倚靠到老

今年，我們的歌曲《主是一生至寶》，則像一個禱文，求天父常常加力，幫助同學在真理和恩典中成長，常存信望愛，追求並明白神的心意，有力量勇敢踏前，一天新似一天。副歌部份比較輕快躍動，寄望同學每次哼唱，就彷彿再一次宣告和立志，要堅心倚靠主到老。其中「恩光照我路/跨出提步/或會遇上不安苦惱/信主恩典更高/堅守我腳步/主都知道/真愛是眼未見亦未曾想到」及「高聲讚美主聽禱告/跟主帶領生命路途/讓我傾訴/立志宣告/洪水泛濫時只仰望耶穌」分別取自哥林多前書 2:9「神為愛他的人所預備的，是眼睛未曾看見，耳朵未曾聽見，人心也未曾想到的」，及詩篇 29:10「洪水泛濫之時，耶和華坐著為王; 耶和華坐著為王，直到永遠」，希望同學緊記，尤其在現今社會環境和疫情之下，前路充滿挑戰，願歌曲能成為每一位同學的提醒，在指望中有喜樂。

錄製詩歌呈獻　祝福心意不變

今年受疫情影響，我們的畢業典禮取消了匯演，大家未能觀看他們現場獻唱，但隊員在停課期間依然用心練習，努力絕對值得欣賞和肯定，故此我們特地邀請全體敬拜隊成員及家長，一同到專業錄音室錄製歌曲，一方面給予同學嶄新體驗，經歷同心合意、歡然敬拜的喜悅，另一方面，盼望能突破限制，以另一個方式和大家分享成果，繼續為畢業生送上祝福。深願天父悅納我們的獻呈，盼望日後可以有更多校本原創詩歌，成為置富始南的特色;更求主繼續賜福每一位同學，在靈命、知識各方面不斷增長，無論世界如何改變，仍然選擇做一個正直善良、蒙主喜悅的人。

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歡迎按入 QR code 欣賞【主是一生之寶】MV

【主是一生之寶】MV 網址:https://youtu.be/yYnP8mn3z88

（內容由聖公會置富始南小學提供）

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