港人被賣豬仔至KK園區等地　兩男認訛騙等罪囚7年及3年　官斥惡劣

兩港男承認參與東南亞販賣人口的集團的勾檔，在社交媒體放廣告吸引求職者，之後把他們「賣豬仔」至泰國等地，部份事主更被送至緬甸「KK園區」作詐騙工作，其中一名事主更因拒絕工作被困在籠4天，期間更遭毆打及電擊，至家人支付贖金才獲釋。兩男早前串謀訛騙的被告，其中一被告另涉洗黑錢罪，兩人今(1日)在區域法院分別被判刑7年及3年。



法官林偉權形容，本案是惡劣的販賣人口案件，有受害人被囚禁時遭受威逼及施暴，即使他們最終有幸返港，但他們的創傷或持續頗長時間。



一被告另涉洗黑錢案共囚7年

兩名被告：馬智豪（32歲，無業）及張敏懷（25歲，學生），他們同承認一項串謀詐騙罪。案件涉及5名23至32歲事主，其中有人被賣至當地近1年才獲釋。兩名被告於2022年8月被捕。兩人就串謀詐騙罪，分別被判4年8月及3年，馬因另涉洗黑錢罪，總刑期7年，張則只涉本案，刑期3年。

本案5名事主中，部份到達泰國後被送至緬甸的「KK園區」。（bilibili.com）

5名事主的被騙經歷及逃離經過：

馬稱獲約4至6千美元報酬

首被告馬智豪被捕後稱，他於2021年尾至2022年初，曾在柬埔寨一間賭場工作。期間透過Facebook為公司招攬員工，最終他成功招攬4至6名香港男子到賭場工作，並因而獲得價值4000至6000美元的加密貨幣作報酬。

張認曾安排一名事主到泰國

次被告張敏懷則稱，他2021年因工作認識馬，他因欠馬的錢，故需為馬做跑腿，他亦知道馬自2021年起，有參與販賣人口至柬埔寨的工作，他在本案中曾協助安排其中一名事主到泰國，馬曾向他稱叫所做的事與人口販賣無關。

案件編號：DCCC 688/ 2023