泰國團餐餸內驚見2粒藥丸！團友憂被迷暈 網民：KK園區新招?

自去年爆出KK園區擄人案連番爆出後，不少遊客對東南亞地區旅遊有所顧慮，而當中泰國更深受影響，有指即使疫情後尤其內地旅客遊泰的數字仍未復甦。近日更有內地網民在社交平台上發文，指日前跟團去泰國布吉玩，食飯時隨碟附送了兩粒藥丸，網民擔心是KK園區新招擄人方法，事件及相片在網絡上瘋傳。



截自小紅書

綜合媒體報導，疫情前泰國每年接待超過一千萬次中國遊客。但2023年以來赴泰旅遊的中國遊客僅230萬人次，而近日泰國旅遊區Siam Paragon發生無差別槍擊案做成2死5傷慘案，更令遊客人心惶惶。

泰國日前才發生槍擊案（Thai rescue workers association/Handout via REUTERS）

日前一位內地網民在小紅書以「泰國團餐發現藥片」為題出帖文，指自己跟團到泰國布吉島渡假，一行人在行程第三日到一間餐廳食團餐時，竟然發現在一碟涼拌薯仔絲的餸菜內找到兩粒白色藥丸，從該名網民上載的圖片所見，碟上兩粒白色藥丸一大一小，伴在白色的碟上，加上薯仔絲顏色也淺，其實都易「誤服」。

有內地網友指在泰國跟團旅行時發現有藥丸在餸菜內 (小紅書圖片)

網民指他們立即停止進食，並跟侍應理論，惟侍應卻堅決不認事件跟他們有關。事件最後由導遊出面處理，當時導遊只是平淡地指兩粒藥丸有機會是「止痛藥和感冒藥」，而該店經理也說是「止痛藥」又表示指當地醫院化驗所在星期六、日休息，最快要星期一才有結果。

事主的發文引來大批網民關注，有網民表示可能是止瀉虊，「給你们吃的餐會讓你们拉肚子，索性给你们在喂止泻瀉虊」，「怎麼還敢去泰國？」、「珍愛生命，遠離毒品合法的國家」、「有博主爆光過，有個把成團的人送到園區」，但也有網民懷疑樓主為流量作故仔。雖然樓主表示星期一才有化驗結果，惟截稿前仍未有再發布新進展。