誤信「來港工作4天賺4,000美元」馬來西亞男遭賣豬仔　受困KK園區

馬來西亞一名30歲的華裔朱姓男子誤信在香港工作4天，就可以獲得4000美元（約3.1萬港元）的加密貨幣報酬，結果卻遭詐騙集團囚禁成為「豬仔」，現受困於緬甸邊境「KK園區」。



受害者27歲的弟弟朱偉文（Choo Wei Mun，譯音）18日在馬來西亞公正黨泗岩沫區部署理主席鄭成隆陪同下講述事件經過時說，他是在看見哥哥留下的平板電腦中的WhatsApp應用程序上的聊天記錄時，才發現大事不妙。

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他說，他的哥哥是去年12月13日離開家裏。當時，哥哥告訴家人他要前往柔佛州新山7天。「一個星期後，哥哥沒有回家，家人試圖聯繫他，但沒有成功。我聯繫了哥哥的女朋友，她告訴我哥哥實際上是去泰國曼谷工作了。從那以後，哥哥就再也聯繫不上。後來我檢查了哥哥的私人物品，找到了他的平板電腦。從平板電腦裏上發現了哥哥與他朋友的聊天記錄。」

「哥哥想向那個朋友借3.1萬美元（約24萬港元），用來支付贖金，這樣他就可以從詐騙集團那裏釋放出來，並回到馬來西亞。」

他說，他還透過WhatsApp聯繫上哥哥，哥哥告訴他，詐騙集團從曼谷把他帶到了妙瓦底。

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出於對哥哥安全的擔心，朱先生向警方報案，並向大馬國際人道組織（MHO）尋求幫助，以拯救他的哥哥。「我請求當局和大馬國際人道主義組織提供幫助，把我的哥哥安全帶回到家人身邊。」

同時，馬來西亞國際人道組織公關辜健鈫表示，他們將與馬來西亞政府、受害者所在相關國家的非政府組織合作，盡力拯救受害者。

他說，馬來西亞國際人道組織會與受害者商討解決方案，尋找合適的時機來營救他。 並設法將他帶回大馬。

緬甸「豬仔」煉獄「KK園區」。（bilibili.com）

此外，現年44歲的軟體工程師羅修華（Loh Seow Hwa，譯音）也在記者會上表示，他的妻子李梓香（Lee Je Siang，譯音），自1月4日出國後即失蹤。他說，他的妻子是一位義工，於2023年12月28日離開雪蘭莪蒲種鎮住家，前往台灣處理私人事務。

他續說，他的妻子原定於今年1月7日回國，但直到現在還沒回來，也聯絡不上，因而擔心妻子安全。「1月3日，我打電話給她，詢問她返回馬來西亞的航班日期和時間。她告訴我將於1月7日晚上9點到達。那天我在吉隆坡國際機場（KLIA）等她，但她沒有出現，我試圖聯繫她的手機也失敗。」

羅先生表示，他是在看到妻子的通訊軟體WhatsApp應用程式最後一次運行是在1月4日時，才意識到妻子失蹤了。

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他說，他隨後聯繫了妻子的朋友和孩子的保母，以尋找妻子。但保母告訴他，妻子其間曾匯款支付了托兒費。「保母寄來了妻子給的付款收據。根據收據，匯款是從老撾匯出的。我不知道妻子為什麼在那裏，因為她告訴我她要去台灣。我擔心她被綁架了，因為她的手機直到現在還無法聯繫。」

隨後，羅先生向沙登警察總部（IPD）報告了妻子失蹤的情況，並將案件通報馬來西亞駐老撾大使館。同時，馬來西亞國際人道組織公關辜負健鈫說，他們已經與老撾大使館取得了聯繫，他們正在努力尋找受害者。他說，大使館始終提供良好的合作，並盡力幫助滯留或失蹤的馬來西亞人。「任何涉及海外馬來西亞人的案件，我們都會向大使館通報，他們會提供合作並幫助解決。」

「這包括遭到人口販運在內的馬來西亞人受害者。大使館會與當地政府合作，以營救受害者。」

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【本文獲「馬來西亞東方網」授權轉載，原文：誤信工作4天可獲1.8萬報酬華男被困KK園成“豬仔”】