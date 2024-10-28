六合彩結果｜馬會140周年金多寶頭獎1億三注中　攪珠結果有得對

馬會為慶祝成立140周年，推出兩輪各7,000萬元頭獎六合彩金多寶攪珠。上周二（22日）的第一輪無人中，6,600萬元金多寶撥落今日（28日）第二輪攪珠，累積多寶連同金多寶總額為7,500萬元，馬會預計頭獎10元一注獨中，可得到1億元。投注晚上9時15分截止，總投注額有2.28億元（228,601,537元）。馬會公布頭獎有三注中，每10元一注派彩33,625,630元。



▼10月28日 馬會140周年第二輪六合彩金多寶攪珠▼



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今晚攪出號碼為：5、6、13、15、36、49；特別號碼為：23。

10月28日六合彩馬會140周年金多寶攪珠結果。(馬會直播截圖）

馬會公布，今次攪珠有三注中頭獎，每10元一注派彩33,625,630元；二獎有八注中，每10元一注派彩1,078,200元；三獎有329注中，每10元一注派彩69,910元。

▼10月22日 第一輪馬會140周年六合彩金多寶▼



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六合彩攪珠結果統計

根據攪珠結果統計，由2002年7月至今晚第二輪馬會140周年金多寶攪珠，攪出次數最多仍為30號，2002年7月至今共489次，次位的49號今晚攪出，因此兩個號碼差距減至3次；24號以476次排第三位；其後依次為10號（469次）、22號（468次）、今晚「進帳」一次的13號（466次）、7號（462次），12號及35號均有460次。

2002年7月起攪珠結果統計。（馬會網頁截圖）

六合彩十大幸運投注處

十大幸運投注站。(馬會網頁截圖）

▼10月8日 第二輪六合彩國慶金多寶▼

