遭Anson Lo喪屍片監製控告誹謗　下周二宣判　港導演昨發聲明道歉

2022年有報道指Mirror成員Anson Lo盧瀚霆獲邀拍喪屍西片《重慶大廈》(Chungking Mansions)，負責籌組拍攝的英國導演兼監制Bizhan Tong，當時入稟高等法院，控告香港導演黃浩然在社交媒體作出誹謗，令人誤會他是騙子，以致其聲譽受損。



案件下周二（11月5日）宣判，黃浩然昨晚（27日）在其個人Facebook發聲明，向Bizhan Tong道歉並收回言論，又指希望事件能夠到此為止。Bizhan Tong今日發聲明指，「真相終於大白」，強調黃的指控並非屬實，又指未來會重啟《重慶大廈》這個項目。



2022年3月，Mirror成員Anson Lo盧瀚霆傳出將會參演，由英國導演Bizhan Tong執導的喪屍片《重慶大廈》（Chungking Mansion），電影更匯集了美日韓泰等不同國籍演員，消息一出不少「神徒」都為偶像可以打入國際而感到興趣。

不過事後有指香港導演黃浩然，以「Amos」一名在社交平台發言，就Bizhan Tong的背景質疑，內容大意指他過去執導的作品「5隻手指數得晒」，又質疑他所獲的獎項是否用錢買回來，亦猜測他今次開戲動機，是想借Anson Lo的名氣吸金。有網民更稱，擔心花姐及Anson Lo會受騙等。據知電影《重慶大廈》還有陳瀅、李施華參與演出。

及至同年4月，Bizhan Tong透過Phoenix Waters Productions，入稟高等法院控告黃浩然誹謗。入稟狀指，黃的言論帶有惡意，又指黃發佈的動機，是為損害原告在娛樂圈的競爭力，或是出於憎恨或妒忌，又或者為增加黃個人的知名度。

原告稱，他的聲譽因為黃的言論嚴重受損，因此就誹謗言論向黃索償，並要求法庭頒令禁止被告再發佈有關言論，以及要求黃道歉。

案件原定下周二宣判 黃浩然昨晚發聲明收回言論

案件原定下周二（11月5日）宣判，黃浩然昨晚（27日）在其個人Facebook發聲明，向Bizhan Tong道歉並收回言論，又指希望事件能夠到此為止。

Bizhan Tong今日發聲明指，「真相終於大白」，強調黃的指控並非屬實，並透露其指控令《重慶大廈》面臨多次延期，有投資者和合作者因此感到擔憂，項目已被擱置至今。Bizhan Tong又指，期待未來能夠重啟《重慶大廈》這個項目。

黃浩然聲明完整內容（中譯本）︰



關於我在2022年3月15日的Facebook帖子中提到Bizhan Tong先生的內容，我的言論不準確，並且可能被視為具誹謗性和不恰當的，這可能對Bizhan Tong先生造成了困擾和損害。我為我的言詞在無意中造成的不良影響道歉，對於給Bizhan Tong先生帶來的不便和困擾，我深感抱歉。

我祝願Tong先生在未來的事業中一切順利，希望此事能夠到此為止。

Bizhan Tong聲明完整內容（中譯本）︰



在2022年3月，我的國際殭屍電影《重慶大廈》宣佈選角消息後不久，香港導演阿莫斯•韋（也稱為黃浩然，“阿莫斯"）在社交媒體上發表了關於我的虛假和誹謗性言論。在此之前，我從未見過他，甚至不知道他是誰，直到他的言論引起我的注意。在試圖私下解決問題未果後，我別無選擇，只能在2022年4月提起誹謗訴訟，原定於2024年11月5日進行審判。

如今，我可以宣布，阿莫斯已經收回他的言論，承認其言論對我名譽和工作造成的傷害，並表示道歉。雖然我很高興真相終於大白，但我希望這件事能早些解決。這些虚假的指控使我的事業和個人生活蒙上了陰影，尤其是在我母親正與末期癌症抗爭的艱難時期。那些毫無根據的指控在已經困難的時候給我帶來了巨大的痛苦，而我母親在這件事解決之前六個月去世了。我感謝阿莫斯的決定，收回他的言論並道歉，這有助於我們繼續前進。然而，過去兩年半他行為所造成的損害是無法忽視的。

阿莫斯的言論影響遠不止於我的個人痛苦，也影響了我的專業項目。在他的言論發表後的幾天內，一位香港製片人和導演退出了我製作的一個項目，後來確認這一決定是受到指控的影響。

我深感遺憾，這位才華橫溢的導演因為虛假指控而未能實現他的願景。此外，由於這些虚假指控，《重慶大廈〉面臨多次延期，投資者和合作者因這些言論的影響而表達了擔憂。儘管現在收回了誹謗言論，為此事帶來了一些結束感，但這段時間和勢頭的損失對我和其他致力於這個項目的人都產生了影響。

除了在對阿莫斯提起民事訴訟的當天發表過聲明外，我在過去兩年半的時間裡一直保持沉默，耐心等待審判的到來，以期法律的公正。現在言論已被收回，我希望能解釋任何剩餘的困惑消除所有懸而未決的疑慮。

2022年3月的《重慶大廈》選角宣佈是準確的。正如阿莫斯現在所確認的那樣，他的言論並不屬實。該選角宣佈是與演員及/或他們的經紀人協調進行的，這是行業慣例。與阿莫斯（他與該項目無關）寫下的虛假聲明相反，我確實在2021年11月與盧瀚霆先生、花仔及其經紀人和其他人見面，參加了他的試鏡。根據我的要求，盧先生的選角宣佈被推遲，四個月後，我與他的經紀人在 WhatsApp上討論了宣佈的細節。討論內容包括：

1.允許我方聯繫國際媒體

2.允許使用由盧先生經紀人提供的盧先生照片。我感謝盧先生的經紀人在阿莫斯言論發表後不久關心我的狀況，並告知我他們需要等到問題解決。當時我們都未曾預料到這一過程會持續超過兩年半。

有些人問我為何選擇來到香港，並在面對虛假指控帶來的挑戰和挫折後仍然大力支持和推動香港的創意產業。答案很簡單：個別人的行為並不代表整個社群。作為電影製片人和投資者，我堅信香港電影具有商業可行性。我在2019年決定搬到香港，是因為我對香港電影的熱情和幫助其在國際舞台上復興的專業願景。我在每一個本地項目上都推遲了我的工資，投入了個人資金，並利用了我的國際網絡，目的是表明我對香港創意潜力的信心。如果我不相信香港的電影人才、製作團隊和工作人員一一這些在我看來是香港電影業最被低估的資產一—我不會做出這些犧牲。

儘管遇到了挫折，我仍然致力於推動東西方故事的交流，並支持這個行業中的新一代人才和工作人員。對於那些基於指控與我保持距離，甚至向他人傳播指控的人，我沒有怨恨。我理解在這種情況下的難處，我也願意重建關係。阿莫斯的收回言論為一個全新的開始提供了機會，讓我們都能集中精力合作，講述更多的故事，創造更多的就業機會，推動香港電影業向前發展。

至於《重慶大廈》的現狀，該電影由於指控造成的損害而被擱置。我希望隨著誹謗言論的收回，我們可以繼續推進這個充滿雄心和文化意義的項目。雖然目前其他項目優先於該片，包括即將宣佈的一個新項目，但《重慶大廈》依然是一個我充滿熱情的項目，我期待能夠重啟這個項目並完成它。

最後，我想重申我在2022年4月所表達的：作為電影製作人，我們有責任互相支持，而不是彼此拆台。我們需要更多的電影，而不是更少。我們需要更多的投資進入香港電影業，並在本地創造更多的工作機會。我一直致力於推動行業內的合作和團結。正如阿莫斯所表達的，我也希望這件事能夠畫上句號。我希望我們能專注於講述新的故事，創造更多的機會，並一起加強香港電影在國際上的地位。