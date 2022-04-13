邀Anson Lo拍片英導演 指港導演或出於妒忌誹謗 求道歉及索償
撰文：李慧娜
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早前有報道指Mirror成員Anson Lo盧瀚霆獲邀拍喪屍西片《重慶大廈》(Chungking Mansions)，聲稱正籌組拍攝該片的英國導演Bizhan Tong，昨（12日）入稟高等法院，控告香港導演黃浩然在其Facebook專頁對他作出誹謗，令人誤會他是騙子，以致他的聲譽受損，又認為黃是出於妒忌，或想增加知名度而誹謗他，又指黃拒道歉並稱要抗辯到底，有如在其傷口上灑鹽，因而入稟高等法院，要黃賠償及道歉，並要求禁止黃再發誹謗言論。
原告Bizhan Modarressi Tong，被告為黃浩然（又名為Amos Wong及Amos Why）。
入稟狀指出，原告是一名導演及製作人，在香港、英國等地享負盛名，曾負責執導劇藝人陳瀅有份參演的劇集《Forensic Psychologist》。
原告聲稱邀Anson Lo盧瀚霆拍片卻引起誹謗風波。(詳看下圖)
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認為黃或出於妒忌而作出誹謗
他指黃在本年3月15日在其個人Facebook帳戶作出誹謗言論，令人誤以為原告是騙子。原告指該些言論帶有惡意，因為黃知道這非事實，又指黃發佈的動機，是為損害原告在娛樂圈的競爭力，或是出於憎恨或妒忌，又或者為增加黃個人的知名度。
指黃透過律師稱會抗辯到底
原告又指，黃曾有機會可以澄清說法或向原告道歉，但黃收到原告的律師信後，沒有這樣做之餘，反而透過律師表示會抗辯到底，原告認為這是在其傷口上灑鹽。
原告稱他的聲譽因為黃的言論嚴重受損，因此就誹謗言論向黃索償，並要求法庭頒令禁止被告再發佈有關言論，以及要求黃道歉。
原告在其Instragram帳戶中提及有找Anson Lo等藝人拍片。(詳看下圖)
原告在IG貼文提及影片陣容
原告Bizhan Tong上月在其Instragram貼文稱正籌組拍攝喪屍片《重慶森林》，並稱香港代表除了Anson Lo外，還有李施嬅、陳瀅及張繼聰等，又稱其製作費或高達千萬美元等。
案件編號：HCA331/2022
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