大熊貓｜盈盈湊家姐時突「辦大事」　臭親家姐？　海洋公園咁樣答

常言道「人有三急」，熊貓亦不例外。海洋公園發布大熊貓最新照片，拍得盈盈與愛女共渡親子時間，期間盈盈竟然排便，地上遺下一大坨「米田共」。到底會否「臭親」家姐？海洋公園解話表示，大熊貓以竹葉為主要食糧，其糞便有大量竹纖維，故其大便「冇大家想像中咁臭」，甚至有時有「淡淡竹葉清香」。



香港大熊貓官方專頁

海洋公園發布大熊貓最新照片，拍得盈盈與愛女共渡親子時間，「家姐」一時攤在盈盈身上，一時又爬上母親胸口飲奶，兩母女甚至「不顧儀態」，雙雙露出重要部位，盈盈甚至「上下失守」，園方用心形圖案為牠們「打格仔」，場面既溫馨，又趣怪。

或許是湊女辛苦，盈盈與愛女相處期間，竟然排便，地上遺下一大坨「米田共」。到底會否「臭親」家姐？

海洋公園解話表示，大熊貓以竹葉為主要食糧，其糞便有大量竹纖維，故其大便「冇大家想像中咁臭」，甚至有時有「淡淡竹葉清香」。

在圖片所見，盈盈的糞便的確與人類不同，較為大坨，呈綠色，看上去較乾，有不少消化過後剩餘的竹葉纖維。