大熊貓｜盈盈湊家姐時突「辦大事」 臭親家姐？ 海洋公園咁樣答
撰文：林遠航
出版：更新：
常言道「人有三急」，熊貓亦不例外。海洋公園發布大熊貓最新照片，拍得盈盈與愛女共渡親子時間，期間盈盈竟然排便，地上遺下一大坨「米田共」。到底會否「臭親」家姐？海洋公園解話表示，大熊貓以竹葉為主要食糧，其糞便有大量竹纖維，故其大便「冇大家想像中咁臭」，甚至有時有「淡淡竹葉清香」。
海洋公園發布大熊貓最新照片，拍得盈盈與愛女共渡親子時間，「家姐」一時攤在盈盈身上，一時又爬上母親胸口飲奶，兩母女甚至「不顧儀態」，雙雙露出重要部位，盈盈甚至「上下失守」，園方用心形圖案為牠們「打格仔」，場面既溫馨，又趣怪。
或許是湊女辛苦，盈盈與愛女相處期間，竟然排便，地上遺下一大坨「米田共」。到底會否「臭親」家姐？
海洋公園解話表示，大熊貓以竹葉為主要食糧，其糞便有大量竹纖維，故其大便「冇大家想像中咁臭」，甚至有時有「淡淡竹葉清香」。
在圖片所見，盈盈的糞便的確與人類不同，較為大坨，呈綠色，看上去較乾，有不少消化過後剩餘的竹葉纖維。
+25
大熊貓BB｜細佬對鏡頭甜笑打喊露：星期日瞓耐少少唔過分吧大熊貓安安可可｜完成檢疫狀況良好 遷入新居適應多30日後亮相大熊貓BB｜姐弟打鬧片曝光 細佬出掌家姐出腳 網民：打者愛也大熊貓可可．有片｜手腳並用食竹筍 網民：適應咗香港節奏大熊貓安安｜狂隊竹筍似「霸總」 網民戲稱：明明係麻甩，唔好扮大熊貓BB｜兩姐弟爭鏡頭 細佬發奶音 家姐單眼放電 網民：嗚呀