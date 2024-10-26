大熊貓安安可可｜完成檢疫狀況良好 遷入新居適應多30日後亮相
撰文：歐陽德浩
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中央贈送香港的一對大熊貓安安和可可於9月26日抵港，至今已有一個月。海洋公園今日（26日）公布，牠們已完成30日檢疫隔離，獲確定身體健康狀況良好，並遷入新居，需再接受最少30日的適應期，才會準備好與公眾見面。
此外，「大熊貓命名比賽」在10月28日前截止參賽，至於「大熊貓繪畫比賽」由即日起至11月8日開放參賽。海洋公園呼籲市民切勿錯過獲獎機會。
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再接受最少30日的適應期 才準備好與公眾見面
海洋公園公布，安安和可可已完成30日檢疫隔離，經詳細體檢後，確定身體健康狀況良好，符合漁農自然護理署標準。海洋公園又指，兩隻大熊貓對新棲息地感到相當好奇，不時探索四周，牠們需再接受最少30日的適應期，才會準備好與公眾見面。
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大熊貓繪畫比賽11.8截止
由即日起至11月8日，文體旅局聯同海洋公園舉辦「大熊貓繪畫比賽」，邀請全港市民參與。海洋公園指，參加者可參考海洋公園社交媒體上，有關兩隻大熊貓的相片及生活片段，發揮創意，以畫作展現牠們可愛一面。參加者須為香港居民，每人限參賽一次，勝出可獲豐富獎品。
大熊貓命名比賽10.27截止
此外，「大熊貓命名比賽」將於10月27日截止參賽，同樣限港人參賽。海洋公園呼籲市民切勿錯過難得的機會，為兩位可愛的新成員命名，同時贏取豐富獎品。
「大熊貓繪畫比賽」及「大熊貓命名比賽」參賽網站︰按此
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