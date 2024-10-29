JPEX索償案｜指港註冊公司擅自轉移資產　兩投資者追185萬勝訴

虛擬資產交易平台JPEX去年被證監指無有效牌照後，有投資者發現戶口錢包的資產被轉走。兩名投資者早前入稟追討約185萬元，並稱因曾出席網紅林作所辦講座，相信JPEX是持牌可信才開戶，後來發現戶口的資產在未授權下被轉走。其中一名女原告針對JPEX在港註冊的公司，申請缺席判決。區院法官今（29日）就其申請下判辭，裁定該女原告勝訴，指該在港註冊公司作為受托人，卻擅自轉移原告資產，下令該公司須向原告交還泰達幣或作等額賠償，並需支付訟費。



原告Chan Wing Yan（音譯陳穎恩，下稱陳）及Lee Sung Him Herbert（音譯李信謙，下稱李），7名被告：JPEX在澳洲的註冊公司「JP-EX CRYPTO ASSET PLATFORM PTY LTD」、JPEX在港註冊公司「WEB3.0 TECHNICAL SUPPORT LIMITED」、3個區塊鏈錢包地址的持有人、場外交易所「Coingaroo」總經理趙敬賢；及任何透過實施、協助、參與，導致兩名原告將資產轉移給上述6名被告的人士。陳針對次被告WEB3.0 TECHNICAL SUPPORT LIMITED提出是次申請。

原告陳穎恩(譯音)稱因曾出席網紅林作(圖)的講座，而相信JPEX是真確及可信的交易平台。

加密貨幣平台JPEX於2023在香港大肆宣傳，證監會同年9月警告其有多處疑點，指JPEX在港並無有效牌照。（勞顯亮攝）

虛擬資產交易平台JPEX2023年9月13日遭證監會點名，其後證監會指出由於事件可能涉及詐騙，將案件轉介警方。警方於10月拘捕廿多人，包括行政總裁陳小龍。（網上圖片）

警方在JPEX案拘捕行動中，檢獲大批證物，包括800萬元現金、名貴首飾、電話、電腦及與JPEX相關的文件等。（左朗星攝）

警方在JPEX案拘捕行動中，檢獲大批證物，包括800萬元現金、名貴首飾、電話、電腦及與JPEX相關的文件等。（左朗星攝）

2023年9月18日，警方指加密貨幣交易平台JPEX涉詐騙，曾宣稱申請成為JPEX合夥人的林作亦被警方拘捕，其後獲准保釋。（夏家朗攝）

曾出席林作舉辦的虛幣講座

入稟狀指，陳於去年7至8月曾參加網紅林作舉辦的虛幣講座，她閱讀過林的信息及帖文後，相信JPEX為持牌，並相信此乃真確及可信的交易平台，陳及李遂在JPEX開設3個帳戶，並多次存入虛幣，包括從虛幣平台「幣安」，向JPEX的戶口存入約6220泰達幣。

曾將185萬港元轉到指定戶口換泰達幣

陳又稱曾用林作提供的邀請碼到Coingaroo買入泰達幣，並在趙敬賢指引下，轉帳185萬港元到趙於天星銀行及理慧銀行戶口，以換取等值的泰達幣。

戶口錢包的錢在未授權下被轉走

證監會去年9月13日發警告聲明，指JPEX並無有效牌照，亦無作牌照申請，JPEX翌日即高昂手續費限制用戶提走虛幣，陳在區塊鏈瀏覽器發現，她與李3個戶口內的錢包內的金額，在未獲授權下被轉走，但JPEX帳戶表面仍顯示用戶持有的JPC及JPP平台幣、比特幣及泰達幣，餘額約等值26.4萬泰達幣。

官接納陳的說法

法官今就陳穎恩和次被告JPEX在港註冊公司「WEB3.0 TECHNICAL SUPPORT LIMITED」的案件頒下判詞，稱接納次被告作為受託人違反其應有的責任，即以信託形式為陳持有泰達幣，但在未經授權下將泰達幣存款轉移到其他未知的錢包中；且無視陳的要求，未能或拒絕向其支付全部或任何部分的泰達幣存款。

命令次被告須交還泰達幣

法官最後表示，次被告缺席審訊及未有提供任何抗辯的情況下，認為陳已提供充份理據，故裁定原告勝訴。法庭因而發出禁制令，禁止次被告在未經陳同意下處理涉案資產；命令次被告須交還涉案泰達幣或作等額賠償，及支付12萬港元訟費。

案件編號：DCCJ 2978/ 2024