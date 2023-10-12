JPEX案｜苦主稱是陳怡忠粉　被遊說買20萬投資品：人生最錯嘅決定

虛擬資產交易平台JPEX涉欺詐案，至今仍在發酵。立法會議員吳傑莊今（12日）表示，過去兩三星期每日仍收到苦主求助，已接獲近100人求助，苦主正尋找律師意見，並正考慮向相關OTC或KOL提出民事訴訟，明日會約見保安局局長鄧炳強。



有苦主披露懷疑受騙過程，她稱先支付了逾萬元學費上投資課程，之後受負責人鼓勵而入金JPEX，出事後未有理會事主，更會移除提出質問或指會報警的成員。有苦主甚至稱根本不信加密貨幣，只因是KOL陳怡忠實粉絲，才購入價值20多萬元的JPEX產品：「陳怡你欺騙咗我！」



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立法會議員吳傑莊今日聯同多名JPEX苦主召開記者會，他稱過去兩三星期每日仍收到苦主求助，並已接見近100人。他說，已安排義務律師協助苦主，並知悉苦主們正考慮向相關OTC或KOL提出民事訴訟，現時仍需時了解法律意見。他稱明日會約見保安局局長鄧炳強討論此事，亦指政府推動Web3.0，倘未有良好投資者教育，新的產品會較易被利用作行騙工具，要求政府修補監管漏洞。

苦主投資大多為鎖倉產品

苦主A小姐分享懷疑被騙過程，她稱訪問149名苦主，大部份是通過OTC或KOL投資，當中最多為袋鼠Coingaroo、林作、陳怡、東記、太太Coiner及加密豹。A小姐以其為例子，指當時報讀加密豹投資課程，共分初中高三個班，教授虛擬貨幣基礎概念、區塊鏈知識等，其中高班由陳小龍親授，三班一同報名收費，約1.2萬元。

A小姐稱，上課過程一開始無硬銷JPEX產品，但在之後的工作坊都會推薦學員購買，並不斷灌輸信息。她雖然曾向職員查詢是否JPEX持牌，有職員稱正申請中，又引述職員稱「嗰2間持牌嘅冇人用，我哋做虛擬貨幣唔會用呢啲政府發牌機構。」她稱，見課堂同學都有買，一開始只小試牛刀，其後見回報率高，前後投資幾十萬元。她又說，開始投資後，不斷有的JPEX平台新產品推出，由KOL或OTC推薦買入，大部份為鎖倉產品。

A小姐續指，投資者及學員會被拉入不同WhatsApp群組，加密豹、Coingaroo、林作等，均不時會在群組中發放影片宣傳。她稱加密豹不時會與名人合作，包括風水師陳定幫，有苦主因相信風水才投資JPEX。

苦主C小姐則稱是兩個小朋友的母親，她稱本身不信加密虛擬貨幣，純粹因是陳怡的忠實粉絲，才在其影片建議下購買價值廿多萬元的投資產品，形容「做咗人生最錯嘅決定」，又稱8月購入、9月已出事，事後常在公園哭泣不敢告之家人。她情緒激動地哭訴：「陳怡你欺騙咗我……點解冇做錯事要收收埋埋，做錯事就逍遙法外？」

百萬元血本無歸

另一苦主B小姐則透過林作入手投資，她展示一段林作眼部受傷時所拍的片段，林作指現時入手十分划算，又稱透過其優惠碼以Coingaroo購入JPEX產品，可入VIP WhatsApp群組。她引述Coingaroo有導師曾拍片聲稱，收到消息JPEX一定獲發牌，更有人拍片即場加倉買入20萬相關平台幣。B小姐哭訴投資100萬元資產卻血本無歸：「有屋企人照顧，但而家1蚊都攞唔到，好痛心。」

JPEX早前宣稱有68%支持「DAO 持份者分紅方案」，A小姐稱大部份苦主投不同意，但系統會出現很多按鈕引導投資者按下同意，並稱留意到DAO執行後，會強迫投資者將其他JPEX產品轉成平台幣JPC，而JPC在短時間內跌至接近零，有苦主160萬元資產被轉成JPC，最終帳面只剩20萬元。