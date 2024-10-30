文化博物館辦佛教文物展　展出2米高唐卡等70件珍品

文化博物館今日（30日）起舉辦「藏域梵珍．佛學之路—徐氏藝術基金捐贈佛教文物展」，從已故徐展堂博士捐贈予博物館的藏品中，挑選70項與佛教相關的藝術珍品免費展出，包括唐卡、鎏金佛像、法器和經籍等。展覽開幕典禮昨日（29日）舉行，康文署署長譚美兒、徐氏藝術基金代表徐浩銓及徐展明等出席。



圖為2024年10月29日，「藏域梵珍．佛學之路—徐氏藝術基金捐贈佛教文物展」開幕典禮在香港文化博物館舉行。（政府新聞處圖片）

展出的珍品分別為17世紀至20世紀唐卡藝術精品29項、鎏金佛像18項，以及法器等其他珍罕文物23項。唐卡是藏傳佛教獨特的藝術表現形式，將佛教主要神祗或宗師繪畫於棉布或絲綢上，表現他們的事蹟和所在的境界。鎏金造像則展現歷代能工巧匠的金屬工藝技術，並反映不同時期及地域文化相互影響下，所形成的藝術特色。

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精選展品包括《蓮花生供奉圖》，為展覽中最大幅的唐卡，高254.5厘米、闊202厘米，依據《蓮花生大師本生傳》的內容繪製，描述一代宗師一生主要的功德。另一幅唐卡《阿彌陀佛》描繪主尊阿彌陀佛及環繞他的八大菩薩，整幅畫圖佈局繁密，氣勢宏大。

另有畫工精緻、設色鮮麗的《十一面觀音》；精工鑲嵌的《鑲翅法螺》和，以及全部經文為手寫並配上插圖的藏文《金剛經》等。

展覽亦配合多媒體藝術教育展示區，從歷史、藝術及文化角度介紹佛教的傳入和流播，以及其對中外文化交流的影響。