日本90後設計師辻尾一平創意無限　神器意粉碟、車票指環實用方便

【日本設計師/設計/產品/創意】無論是為了健康還是美味，自家煮食都已蔚然成風，特別是現正火熱起來的Netflix韓國綜藝節目《黑白大廚》播出後，不少網民研究了一些節目上出現過的菜式食譜，當中有不少是意粉類的，當然有美味又簡單的蒜油意粉。



菜式美味起來會令人不禁要舔盤子，特別是意粉吃到最後總是會剩下數條用叉子盛不起來的，就好像節目中評判兼星級主廚安成宰做了一道招牌菜「橡果麵配黑松露」，人氣決賽選手李愛德華連碟子都要舔光，但如果菜式用了以下這位日本設計師匠心打造專為意粉而設的碟子，可以輕鬆吃掉最後一根意粉。



圖片來源：Netflix

90後設計師辻尾一平（Tsujio Ippei）設計出來的生活小品總是大受歡迎並極為熱賣，他出生於1992年的大阪，於藝術及設計學府成安造形大學畢業之後曾入職建築事務所，直到2019年離開公司獨立出來開展自己的事業，於2022年成立TOAL inc.，是一家專注於平面及產品的設計事務所，名字源自日文「とある」，意思是不經意地遇到某些特定的人和事，正如設計師腦中浮現出來的忽發奇想，TOAL inc.的理念是識別出鮮有人會關注但常見的現象和元素，並將其視覺化甚至變成產品。

圖片來源：https://x.com/keltoto

他的創作總是以用家的角度出發，添加小創意之後達到以用家為本的目的，使得簡約的產品都有著獨特記憶點，為生活增添趣味。成立自己的工作室之後，辻尾一平既有自己的創作亦有為客戶解決問題，例如一件牛奶咖啡杯就成為了熱話產品，技術並不高深，簡約設計配以杯子上印上的白色字「咖啡」及黑色字「牛乳」，文字與飲料的顏色相反，所以在倒入飲料的瞬間便顯示或遮蓋了相應的文字，如果是倒進啡色的牛奶咖啡則同時呈現。

辻尾一平的巧思往往令人驚喜，為生活帶來一絲樂趣，這件牛奶咖啡杯推出了數年仍然是熱賣產品。於日前辻尾一平在Instagram上發布了一項新設計，並展示了設計概念的影片，人們在品嚐意粉時總是不能夠處理單條的意粉，到最後通常只能留在碟上放棄掉，如果稍為有強迫症都會感到焦慮，設計師以3D打印出獨特造型，在碟上留有叉子的凹陷形狀以解決問題，雖然只是概念作品，但相信有投產的可能，畢竟辻尾一平過往有很多令人驚艷的例子。

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他曾經設計過一款指環型地鐵車票，有鑑於日本的車票總是精巧細小，相信到訪日本的朋友都試過要再三確定車票是否還在口袋內。再者，日本正如大部分發達地區一樣已經普及了電子支付，會使用車票的用家已經買少見少。為了加強車票的存在感，他用簡單的方法在車票兩端設計一個缺口，使之可以繞在手指上扣起成為戒指，兩端結合時還會巧妙地合併出所屬路線的英文字母標記，實在窩心。

圖片來源：instagram.com/tsujio_ippei

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除了車票辻尾一平亦設計過郵票。傳統郵票如果沿著邊緣撕下來有機會撕破，辻尾一平提供的解決方法很簡單，捨棄了一般採用的虛線或狗牙邊緣，每張郵票只有四個點與相鄰郵票相連，使用時輕鬆取下即可。這位設計師熱愛試驗不同的物料特性，就杯子為例他設計過倒水會放大或清晰化圖案的水杯，這些巧思的背後往往伴隨著大量的試驗。

辻尾一平

他指出作為設計師必須根據自己的感受做出判斷，卻超越了理論所能建構的範圍。當他不知道正確的答案時通常只有嘗試每一個可能從中找到最好的一個。後來他發現要在理論決策階段盡可能縮小選擇範圍，是為「適度約束」。近年他深入研究以不同機制呈現視覺效果的方式，並舉行了展覽。展品介乎於現象和繪畫之間，從不斷創作中穿越二維和三維世界所表達的結果。「即使當我對畫一條線感覺很好時，我最終也會畫出我能想到的每一條線，以確保它是最好的線。」他的這份堅持令到成果總是得到驚人的滿意，而過程中的產出也賞心悅目，相信很多追蹤了他的粉絲，樂見於新作品的同時，也相當期待他發布的新概念及嘗試。