當代數碼藝術的美學先鋒　Andrés Reisinger打破現實與夢境界限

在當今藝壇數碼媒體藝術不斷引起熱話，但畢竟是虛擬世界的作品，加上有人工智能的介入，藝術品的價值很難斷定，如果能夠跨越虛擬與實體的界限，在之間產生連結甚至實現於世想必會更受關注，阿根廷藝術家Andrés Reisinger便是其中一位極具影響力的創作人，作品挑戰了觀眾對於空間、物質與抽象的理解，而且獨有的美學語言辨識度極高，使他成為了本世紀最受歡迎的數碼媒體藝術家之一。



Andrés Reisinger（圖片來源：instagram.com/reisingerandres）

Andrés Reisinger深信自己的作品能夠適應虛擬與現實世界，在兩者之間遊走，全靠強調情感的體驗，他認為藝術應該能夠觸及觀眾的內心，即使是虛擬世界的藝術也感夠喚起人們對現實的重新思考。這份理念在其作品中得到充分體現，尤其是對於空間的處理上，他經常將抽象的概念具象化，讓觀眾在與藝術的互動中領悟到更深層的意義。對於數碼藝術相信大家馬上會聯想到早前紅極一時、最近又沉寂起來的NFT，Reisinger曾分享過他認為加密貨幣和NFT市場的波動和不確定性並不會影響他的創作，因為他覺得世事萬物皆是具備不確定性的，所以他只會跟隨直覺專注創作，對作品抱有信心。

《The Shipping》（圖片來源：Reisinger Studio）

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Reisinger最著名的作品包括2021年創作的《The Shipping》系列10件家具，其中5件是來自現實世界的對應物，所有作品都可以在任何開放世界中例如「Minecraft」以數碼方式實現，在未來繼續與開放世界相容，Reisinger視之為一種混合實境的體現。最初作品在其Instagram上爆紅，隨之再舉行系列同名線上拍賣，上拍不到10分鐘便完售，總價超過45萬美元。另一件著名作品《Arcadia》則是Reisinger與音樂家RAC和詩人Arch Hades突破性跨界合作創作的敘事短片，主題為了21世紀集體的生存危機，於2021年11月在佳士得以52.5萬美元成交。

《Arcadia》

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《Take Over》

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《Take Over Miami》（圖片來源：instagram.com/reisingerandres）

於去年，Reisinger發布了極為標誌性的作品系列《Take Over》，作品中異想天開的粉紅色調體現出他的偏好，重新構想了大城市中的建築，場景遍布東京、紐約、倫敦、巴黎、羅馬等地，不同地域的超現實建築具有各異風格，紐約的奢華、巴黎的精緻等，而且具有不同紋理層次和觸感。這系列被視為他挑戰虛擬與實體界限的代表作，他的作品往往兼具了物質和抽象性，這源於他經常思考何謂真實，得出的答案是任何形成體驗的東西都是真實的。自作品發布之後很多觀眾留言給他指出想要參觀這些作品，於去年底他的首個實體表現作品終於問世，《Take Over Miami》於去年邁阿密藝術周展出，使他成為了世上首位從數碼世界無縫過渡到現實世界的公共藝術裝置藝術家。

《DREAMS》（圖片來源：Moco Museum）

《DREAMS》（圖片來源：Moco Museum）

來到本月，Reisinger的最新展覽於阿姆斯特丹的Moco Museum舉行，取名為《DREAMS》讓觀眾在夢幻與現實之間自由穿梭，也會展出他最新的創作成果。作品與實體裝置結合，創造出一個互動性十足的環境，使觀眾能夠在沉浸其中與探索。展覽的核心作品包括《Take Over Elastic》及《How I write my stories》，前者是由巨大的粉紅色充氣材質構成的空間，挑戰觀眾對於空間的理解，徘徊於虛實、有形與無形之間；後者則是一段數碼視頻藝術，探討創意的神秘起源：想法在心靈的隱密角落紮根，超越邏輯或控制的範圍，每個敘述都是一種詩意的視覺效果，觀眾觀察它們獨特的演變，反映推動創作過程中看不見的力量。

《DREAMS》（圖片來源：instagram.com/reisingerandres）

《DREAMS》（圖片來源：instagram.com/reisingerandres）

是次展覽將Moco Museum轉變為一個令人著迷的互動環境，充斥著物質與非物質、現實與想像的思考和衝擊，很期待他未來的展覽會選址亞洲。他以其獨特的視覺語言和創作理念重新定義了當代數碼藝術，除了是對美的追求更激發了對未來可能性的無限想像。

《DREAMS》

展覽日期：即日起至2025年7月7日



地點：荷蘭阿姆斯特丹Moco Museum

