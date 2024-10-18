結業潮︱ARTE M藝術館12月底撤出香港推半價優惠　將轉戰深圳發展

ARTE Museum（ARTE M）是韓國著名沉浸式藝術館，2022年10月在鰂魚涌K11 HACC設Arte M數碼藝術特別展，有韓版Team Lab之稱，吸引了不少人慕名前去打卡。可是，ARTE M早前宣布將於今年12月31日結業，並將轉戰深圳發展，連原定進駐11 Skies 香港 Arte Museum的計畫亦無疾而終。為答謝顧客，ARTE M自10月14日起推出結業優惠，所有門票均有半價優惠。



ARTE M HONG KONG宣布年底撤出香港，轉戰深圳。（ARTE M HONG KONG 官方網頁截圖）

ARTE M在鰂魚涌K11 HACC的數碼藝術特別展佔地達9149平方呎，由韓國數碼創意設計公司D’strict 與K11集團聯手推行，同時是首次在海外展出多組媒體藝術創作。ARTE M現時以「超越時空的永恆自然」為主題，館內以4個主題劃分不同區域，包括「FLOWER ZONE」、「FOREST ZONE」、「BEACH CLOUD」及「WHALE ZONE」。

由10月14日起ARTE M香港展覽門票以半價優惠發售，不過只限於網上購票。展館每日開放，毋須預約入場，市民可以即場購買門票。3歲以下嬰幼兒則可免費入場。