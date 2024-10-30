MIRROR演唱會墜屏幕　實習生稱第一次接觸索具圖　坦言唔係好識睇

MIRROR於2022年於紅館舉行的演唱會發生墜屏意外令2名舞蹈員受傷。3名負責統籌的職員涉虛報懸吊設備重量一案今（30日）進入第11天審訊。涉案負重表由康文署外聘的工程公司審視，曾審視圖則的暑期實習生馮帝文今出庭作供。馮指，他第一次接觸到索具圖則和負重表，坦言「有少少難度」和「唔係好識睇呢啲圖。」馮稱他曾向被告梁耀祖請教負重計算的問題，梁能夠解答他。



2022年的MIRROR演唱會發生墜屏幕意外，令兩名舞蹈員嚴重受傷。（資料圖片／勞顯亮攝）

Mirror演唱會2022墜屏幕意外後，有就天台懸掛物的負重等作調查。(資料圖片)

結構工程師溫志華，是輝固工程公司的董事，他早前認有找實習生馮帝文跟進演唱會的工程。(陳曉欣攝)

實習生馮帝文稱他不大看懂圖側，前工程助理朱家樂(圖)曾叫他找第三被告梁耀祖。(陳曉欣攝)

馮帝文稱曾與被告梁耀祖通電話2至3次。(圖)。（夏家朗攝）

馮案發時是輝固的暑期實習生

控方今傳召輝固（香港）工程顧問有限公司的時任實習生馮帝文作供，馮稱他案發時在大專學院就讀土木工程系三年級，他由2022年7月11日起在輝固作暑期實習，並有參與MIRROR演唱會的項目。馮稱他有協助上司溫志華檢查的圖則，溫將索具裝配圖和負重表的印刷版本交給他，其後他亦收到電郵版本。

溫有解釋負重表與圖則的關係

馮稱，溫有清晰講解負重表與圖則的關係，例如解釋索具裝配圖上的懸掛點的負重、負重表上負重點有否超出相應磅數，溫希望馮檢查設備重量與負重點有否超出限制，以及檢查負重表與圖則的每個負重點是否在負重範圍之內。

坦言唔係好識睇圖

馮坦言，他是首次接觸負重表與圖則，形容：「有少少難度」和「唔係好識睇呢啲圖」，但補充：「有啲咩問題我會第一時間問佢（溫）先。」馮指他收到文件後曾與溫討論，溫亦有解釋文件上一些數值的推算過程。

朱著馮找梁耀祖

馮稱他與溫討論過後「思考咗陣」，想知道其推算過程是否正確，遂請教同事朱家樂，朱說：「佢哋嗰邊有個人叫阿祖，相信佢都可能解答到你啲問題。」馮隨後與第三被告梁耀祖通話2至3次，馮認為阿祖或是藝能員工。馮憶述，他就負重比例及負重計算方法向梁提問，梁能夠解釋。馮事後再向溫匯報，並一同審視文件核對全部40個懸掛點的推算過程。

3名被告依次為吳凱瑩（女，項目經理，42歲）、林志華（工程統籌，61歲），梁耀祖（項目經理，50歲），被控一項串謀欺詐罪，指他們於2022年5月19日至7月25日期間，虛報負重設備的重量，串謀欺詐康文署的經理，以令他允舉行「MIRROR. WE. ARE LIVE CONCERT 2022」演唱會。3人另被控一項交替性的欺詐罪。

案件編號：DCCC 291/2023