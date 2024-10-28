MIRROR演唱會墜屏幕　工程師認找實習生協助　強調有一同審視文件

MIRROR於2022年於紅館舉行的演唱會發生墜屏意外令2名舞蹈員受傷。3名負責統籌的職員涉虛報案進入第9天，結構工程師溫志華今（28日）繼續作供，他承認派出一名大學未畢業的實習生，向第三被告梁耀祖索取天花懸掛物的進一步資料，但他強調之後有與該實習生一同審視文件，並逐點確認有否超出負荷，他們並在演唱會前夕親到紅館檢查兩小時。辯方質疑主辦方提供的負重表有多處錯誤，包括多個吊點方位及座標出錯，另有位置原本不可作負重點。溫同意部分錯處很明顯，若他當時留意到會通知康文署。



結構工程師溫志華承認有找實習生索取進一止資料，但強調大與實習生一同審視文件。(陳曉欣攝)

溫與實習生一同審視文件

康文署外聘的輝固（香港）工程顧問有限公司之董事、結構工程師溫志華今續作供。溫稱涉案演唱會的索具裝配圖及負重表由康文署提供，他與實習生馮帝文一同審視文件及討論，逐點確認有否超出紅館天花負荷。被問到為何由實習生與溫負責，溫稱當時另一位負責的助理工程師有其他工作在身無暇處理，溫想馮藉此吸取經驗。

審視後認為設備重量未有超出負荷

溫供稱，經過討論後他認為須參考更多有關天花母架與設備負重分布的資料，遂向康文署索取進一步資料。梁耀祖其後致電馮交代更多資料，包括懸吊設備如何連接天花鐵架等，馮稍後轉告溫。溫表示，檢視所得資料後，認為設備重量沒超出紅館天花負荷。

演唱會前夕到紅館檢查逾2小時

溫於7月24日，即演唱會前夕，到紅館實地視察，在不同位置目測並用電筒輔助，檢查吊點位置是否如圖則所示，過程逾2小時。溫其後發出穩定性證明書，代表懸吊物沒超負荷，被視為安全。

同意康文署很依賴輝固的評估

溫在盤問下溫表示，不清楚索具裝配圖及負重表上的內容由誰填寫，但他認為撰寫人具備工程背景，因為負重分布牽涉工程學。溫同意署方相當依賴輝固的專業評估，並只會在輝固發出穩定性證明書後才會允許演唱會舉行。溫同意如他知道相關文件有誤，他首先會聯絡康文署了解，若署方證實文件有誤，輝固不會發出穩定性證明書。

馮協作時未大學畢業

辯方關注，馮作為實習生協助溫時仍未畢業，加入輝固未夠一個月，馮對於紅館的索具裝配圖和負重表毫無經驗。溫指馮當時已讀完大學三年級，對負重有基本概念。被問到馮是否有機會在轉達有誤，溫稱馮轉述的資訊可解釋相關圖則，故他認為已足夠，沒有聯絡梁再確認相關資訊，亦沒循書面再作確認。溫又稱，負重點的計算工作應由溫親手計算。

MIRROR於2022年在紅館舉行的演唱會發生嚴重意外。（網上圖片）

兩名舞蹈員嚴重受傷，其中一名傷者李啟言(阿MO)完全喪失工作能力。（鄺鈺盈攝）

同意懸吊物未超上限不會影響天花

辯方指，根據輝固持有的紅館圖則，紅館天花的承重上限為9.15萬磅，只要懸吊物重量低於上限，便不會影響天花的結構。溫同意。根據控方案情，負重表指設備實際重量逾5萬磅。

溫同意負重表部份錯處很明顯

辯方續指，根據主辦方提供的負重表文件，至少有8處涉及吊點方位及座標出錯，以致所標注的負重值同樣出錯，例如有位置原本只可負重750磅，卻被錯誤標示為1500磅，另有位置原本不可作負重點。溫同意部分錯處很明顯，若他當時留意到文件有錯，會向康文署澄清。溫另同意，輝固沒有直接與大國文化或藝能聯絡。

3名被告：吳凱瑩（女，項目經理，42歲）、林志華（工程統籌，61歲），梁耀祖（項目經理，50歲），被控一項串謀欺詐罪，指他們於2022年5月19日至7月25日期間，虛報負重設備的重量，串謀欺詐康文署的經理，以令他允舉行「MIRROR. WE. ARE LIVE CONCERT 2022」演唱會。3人另被控一項交替性的欺詐罪。

案件編號：DCCC 291/2023