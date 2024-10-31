大灣區互聯共創研討會暨嘉許禮2024　共繪發展藍圖

創新科技及工業局局長孫東教授在《行政長官2024年施政報告》後的記者會上引述習近平主席指出推進中國式現代化，科創是自由之路，今年《施政報告》的內容亦緊扣國家賦予香港建設國際創新科技中心的重要定位，事實上已經有不少企業在大灣區創科領域上表現卓越，今日（10月31日）《香港01》舉辦的第四屆「大灣區互聯共創研討會 暨 嘉許禮 2024」，就藉此肯定於大灣區創科領域上表現優秀及具潛力的企業；研討會更邀請到商界領袖及企業精英，匯聚交流經貿智慧，強化商貿聯繫。



「大灣區互聯共創研討會」邀請到香港貿易發展局研究總監范婉兒女士作為主持，嘉賓講者則為香港特別行政區立法會議員、產學研1+計劃督導委員會主席邱達根先生；香港中文大學深港創新研究院（福田）院長秦嶺教授及大灣區經貿協會榮譽會長施家殷先生。是次研討會以「產學研疊加 香港的角色」為題，在特區政府積極推動「產學研1+」及藉助香港投資管理有限公司支援創科企業發展等的基礎上，一起討論香港應如何進一步激發市場活動，並吸引更多民間資本和人才投入，以及如何與區內其他核心城市更有效協調資源應用，使產學研一條龍的效益最大化。現場討論氣氛熱烈，與會者積極交流，為大灣區創科發展迸發出創新思維的火花。

另外，今年獲得「大灣區企業同創大獎」的企業代表即席交流大灣區營商經驗與知識，分享在創新科技、資金運作及市場開發等方面的成功案例，互相學習，尋求未來的合作機會，進一步推動大灣區的經濟發展。

得獎名單：https://www.gba-awards.hk01.group/得獎名單