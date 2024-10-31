《香港01》大灣區互聯共創研討會：「十一兄弟」應優勢互補扶初創

《香港01》今日（31日）舉行大灣區互聯共創研討會暨頒獎禮，討論提及現時創科發展在香港為起步階段，需要逐步補短板，而政府的引領角色不可或缺；另外有與會講者強調要「基建先行」，以設立基地產生不同創意產業，並提出香港與大灣區其他城市如「十一兄弟」，應了解如何優勢互補，精確扶初創。



《香港01》今日（31日）舉行大灣區互聯共創研討會暨頒獎禮，由貿易局發展研究總監范婉兒主持研討會。產學研1+計劃督導委員會主席、立法會科技創新界議員邱達根表示，現時香港科技發展為起步階段，需要逐步去補短板。他指出，投資科研的資金不算多，故推動產學研一加，而政府提供的誘因很重要。他續指，政府投放100億元引導基金，估計初創企業由募資早期階段「Pre-A Round」邁向成果，帶動至四、五百億元的投放。

邱達根又指出，企業未必會百分百留在香港發展，亦會到大灣區其他城市，故要與大灣區聯動，提供發展誘因。他又認為「獨角獸」（成立不到10年而估值10億美元以上創科公司)未必是量度成績的最好指標。對城市而言，是否有一個產業能夠制造持續稅收盈利代表及就業才是最重要，例如深圳的比亞迪、華為、騰訊等公司。

中文大學深港創新究院院長秦嶺表示，2018河套創新科技園備忘錄簽署以後，曾發出一次調查問卷，認為可以再進行問卷調查，例如探討在香港的大學的設備能否拿出來供用，政府能否針對發展方向在配套上投放資源。

大灣區經貿協會榮譽會長施家殷表示，香港與大灣區其他城市如同「十一兄弟」，各有所長。香港作為其中一兄弟，要思考如何將香港力量發揮更完善。他強調要基建、配套先行，設立基地以產生不同創意及產業。至於十一個城市如何優勢互補，應要了解，精準扶初創。