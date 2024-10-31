《香港01》大灣區互聯共創研討會｜孫東：創科無產業　留不住人才

《香港01》今日（31日）舉行大灣區互聯共創研討會暨嘉許禮，創新及科技局局長孫東出席致辭時表示，香港是大灣區發展的一部分，應思考如何通過發展創科與大灣區的兄弟城市做到互聯共創，並要以人才推動科技、產業發展。他指中央給香港的定位是「國際高端人才聚集地」，「人才推動科技，科技引領產業，產業匯聚人才。沒有產業，人才來不正常；來了，你也留不住。」



他又提出要做好「政、產、學、研、投」合作，除了政府投放資金，還需更多社會資本參與。他認為香港作為國家的「超級聯繫人」、「超級增值人」，將提供機會和創造條件予內地的企業出海，和海外企業能夠到達。



《香港01》今日（31日）舉行大灣區互聯共創研討會暨嘉許禮。（蘇煒然攝）

孫東：香港定位是「國際高端人才聚集地」

《香港01》舉行大灣區互聯共創研討會暨嘉許禮，創新及科技局局長孫東出席致辭時表示，香港正全速建立香港的國際傳播中心，身為大灣區的重要一員，應思考如何通過發展創科與大灣區的兄弟城市做到互聯共創，成為區內創新的策源地。

就香港跟大灣區的關係一直爭論不絕的問題，例如香港研發、大灣區落地應用等，他表示，香港就是大灣區發展的一部分；現今的新興產業發展，無論香港還其他城市，都站在同一起點上。

孫東表示，香港與上海和北京的科技創新發展區別，在於中央給香港的定位是「國際高端人才聚集地」，「人才推動科技，科技引領產業，產業匯聚人才。沒有產業，人才來不正常；來了，你也留不住。」

創新及科技局局長孫東出席致辭時表示，香港身為大灣區的重要一員，應思考如何通過發展創科與大灣區的兄弟城市做到互聯共創。（蘇煒然攝）

做好「政產學研投」 除政府資金亦需社會資本

他結合今年的施政報告，提出四點看法。第一，做好「政、產、學、研、投」的高效合作。他表示，政府大力發展創科，連續三年在施政報告提出百億元的產業基金，以完善創科產業的運行。他認為創科企業能否茁壯成長，資金擔當非常重要的角色，除了政府本身的投放支持，須撬動更多的社會資本參與，共同推動香港的創科發展。

香港要充分發揮「超級聯繫人」、「超級增值人」角色

第二點，孫東強調香港一定要做好「引進來走出去」的雙向平台，相信未來這方面的作用會更加凸顯。他指出，如今面對國際複雜的形勢，國家更需要香港充分發揮「超級聯繫人」和「超級增值人」的角色。他指憑着大灣區擁有龐大的市場及眾多的應用場景，以及香港雄厚的科研實力和與國際對接的市場與資本，將提供機會和創造條件予內地的企業出海，和海外企業能夠到達。

他又表示，政府於今年9月與國家工業和信息化部簽署了關於發展新的生產力、推進新型工業化的合作協議，支持香港因地制宜發展新的生產力，推進新型工業化，將會迎來更多的發展機遇，為企業提供科技創新和產業創新提升的新台階。

孫東強調香港一定要做好「引進來走出去」的雙向平台，相信未來這方面的作用未來會更加凸顯。（夏家朗攝）

推動大灣區數據有序安全流動

在第三點，孫東表示要推動大灣區數據有序安全的流動，積極建設數字灣區。他指數據作為新型生產要素，是協助產業升級轉型及創新，以及推動新興區域經濟發展的重要因素，促進數據有序安全流通，將有利於經濟增長及發展更多的新的生產力。

他舉例，去年創新科技及工業局與國家互聯網辦公室簽署了促進粵港澳大灣區數據跨境流動的合作備忘錄，發佈粵港澳大灣區內地香港個人信息跨境流動標準合同，讓銀行信貸資料及醫療這三個對跨境服務要求殷切的業界先行先試。

他表示，大灣區標準合同首階段運作順暢，按照今年或者施政報告的要求，將會在下個月把相關措施推廣至大灣區的各行各業，促進更多便民利商的跨境服務和經濟活動。

孫東指，即將發佈河套香港國際發展綱要，明確香港園區發展的定位、目標、總體規劃。（羅國輝攝）

河套深港科技創新合作區為國家科技創新重要平台

孫東在第四點提到，要推動河套深港科技創新合作區香港園區的發展。他指出，合作區將會是國家科技創新的重要平台，或會橫跨深港兩地，為科技創新、產業創新及政策創新提供有利的條件和實驗場地。他回顧多年來河套的發展可謂一波三折，認為現時踏出發展的「快車道」的大方向。

他續指，即將發佈河套香港國際發展綱要，明確香港園區發展的定位、目標、總體規劃。政府會與相關的國家部委探討，包括讓港深兩地園區的特定人員便捷便利過境，利用無人低空運輸實現物資化的流動，以及便利客戶落戶香港園區的內地企業資金跨境流動等措施，將有力推進更多的科技和產業創新，打造合作區，成為國家培育新的生產力的重要的能力。