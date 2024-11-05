受虐小雪兒月花8萬醫治殘障　父母耗盡積蓄　眾籌求黃金期續治療

「我經常幻想小雪兒在公園跑跑跳跳⋯⋯開開心心，甚至牙牙學語，少少句子都說得到，但現實都不是這樣了，我只能在腦海幻想。」年僅一歲的女嬰小雪兒，今年年初交付社區保母照顧後，左腦出血昏迷，擦過死亡邊緣，手術後雖拾回一命，但自此永久殘障。為人父母者，誰想過天生健全的孩子，從此右邊手腳失去活動能力、無法站立？



今年8月中旬，小雪兒終於出院，但治療從未停止。她的媽媽上周六（10月26日）透露，小雪兒平均一星期接受5至6次治療，每月醫療費高達8萬元，希望抓緊剩餘一年多的黃金康復期，料總開支高達100萬元，「我們會試盡所有方法⋯⋯只求她好一點便是一點。」然而，事發至今近10個月，父母雖然恢復正常工作，但已耗盡積蓄，無力負擔龐大的醫療開支，盼善心人捐款協助。他們舟車勞頓、拼盡全力，心願卻很簡單：盼小雪兒能恢復正常自理能力，安排起居飲食、進行簡單清潔，「始終我們都沒法陪伴她到老。」



小雪兒接受針灸治療，不舒服，淌下淚來。（盧翊銘攝）

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20厘米疤痕改寫一生 左腦幾乎「完全消失」 醫生判定為永久殘障

今年1月，小雪兒媽媽從社區保母手中接過她後，赫見她陷入半昏迷，送院後證實左腦大量出血，急須進行開顱手術，並取出頭骨以降低顱內壓，否則會有生命危險。事發時，小雪兒年僅9個月大，相隔5個月始重置頭骨。一道約20厘米長的疤痕，沿小雪兒額頭呈C字延至後腦再到耳邊，印記了她不一樣的人生。

「不同專科醫生經診斷及評估後，判定小雪兒將是永久殘障的兒童。」小雪兒媽媽皺起了眉頭。她說，小雪兒的左腦幾乎「完全消失」，腦細胞死亡及萎縮，右腦亦出現萎縮情況，導致右手及右腳失去活動能力、大腦未能分析聲音意思，「比方說，有時我們說『睇車』，正常人會退後避車，但小雪兒即使聽到很大聲，亦可能不知道這樣是很危險，因為她無法分析聲音意思。」

此外，由於事發時接近全眼出血，現時只能看到光和影，視力診斷只有0.1，比正常狀態的1相差甚遠。醫生已將她診斷為發展遲緩，須就讀特殊學校，至於智力、情感及各種學習能力仍未能評估。小雪兒留醫近8個月，在醫院渡過了一歲生日，終於在今年8月出院。

▼ ▼ 小雪兒留院接受治療情況 ▼ ▼



小雪兒頭部有一條長約20厘米的疤痕。（家屬提供）

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右手右腳失活動能力 把握3歲前黃金康復期密集治療

小雪兒媽媽再接受訪問，並相約在一間物理治療中心進行。甫見面，媽媽匆匆忙忙地趕過來，喘着氣說剛剛才下班。原來小雪兒現時平均一星期仍須接受5至6次治療，一家人經常九龍和新界來回穿梭，看專科醫生、到中醫診所針灸、進行物理治療等等，回家後還要繼續按摩和伸展肌肉。

康復黃金期是受傷後一至兩年，即是3歲前⋯⋯我們要把握黃金期，盡力修復有限的自理能力。 小雪兒媽媽

驟眼看，小雪兒與普通女嬰無異；但當物理治療師拉高她的褲子，可見其右腿向後彎，無法像正常人般站直。治療師嘗試讓她獨自站着，可是放開手僅一秒，小雪兒已無力站立，向後跌低。此外，小雪兒因右手肌肉繃緊，經常彎着手臂，當媽媽為她按摩及拉直右手，她馬上將手挪開，皺起眉頭；隨後物理治療師為她伸展肌肉，小雪兒更嚎哭起來。

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物理治療師解釋，小雪兒右手臂肌肉繃緊，無法伸直。（黃浩謙攝）

看着她針灸和物理治療，其實兩樣都很心痛，她不懂得表達，只是本能反應地哭，即使我陪着她，我都不敢看⋯⋯每次看着女兒獨自承受身心及精神巨大痛苦，我都希望能代小雪兒承受所有折磨。 小雪兒媽媽

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頭部針灸治療見效 醫師：小雪兒由「半嚿飯」到「第一次對我笑」

小雪兒在公立醫院接受治療期間，媽媽已僱用中醫師到院針灸。一直為她治療的中醫師陳國正憶述，1月時第一次到院見她如「半嚿飯」，身軀完全僵硬，即使被針，反應也不大。

當時他與主診醫生討論病情及治療方法，主診醫生的判斷為「無得搞」。不過，他仍然相信有出路，希望透過針灸不同穴位，刺激小雪兒右腦餘下尚餘完整的部份。他解釋今次在肚臍下3針，「心、腹，肚腹同個腦思維有關。」

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這大半年的針灸治療，印證了醫師和媽媽的堅持。醫師形容小雪兒有明顯進步，「係有得搞！」歷時逾半小時的針灸過程，小雪兒沒停止過掙扎，雖然令媽媽十分勞累，醫師反認為是好的跡象；而每當他出現在小雪兒視線範圍內，她也馬上大哭，因此下針後要躲在布簾後，「這反映了她有些感知，認得到我。」

為了安撫小雪兒，醫師播起兒歌，她逐漸平靜下來，更隨着音樂晃動。醫師笑言又迎來一次突破，「佢第一次對我笑。」

媽媽說：「個腦搞得掂，先會好返。」因為小雪兒的手腳、眼睛都沒有功能問題、很健康，只是腦袋出了問題，才會痙攣、癱瘓。

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小雪兒進行針灸治療時嚎哭。（盧翊銘攝）

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父母壓抑悲痛伴兩女成長 案情至今毫無進展

談起小雪兒的病況時，媽媽看起來很冷靜，但言語間又流露着隱隱哀傷。她說，其實是刻意讓自己保持心情平伏，「兩邊老人家都悲痛至今，未能釋懷⋯⋯為了不加重家人的擔憂難過，我們都將情緒隱藏在心裏，好好陪伴兩個女兒過正常生活。」她透露，與丈夫均曾自費接受情緒治療。

她憶述小雪兒住院期間，接近24小時照顧她，更被逼暫停工作，「我們整個人也崩潰，亦未能好好正常陪伴大女兒。」最讓她氣憤的是，涉事社區保母所屬的機構歷史悠久，不料機構在事發後致電她，第一句說話竟非關心小雪兒的身體狀況，反而是問「為什麼要報警？」

她表示，案件至今仍未有進展。今年1月事發後，警方以涉嫌「對所看管兒童或少年人虐待或忽略」拘捕涉事33歲姓鍾保母，她其後獲准保釋候查。

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小雪兒媽媽說刻意讓自己保持心情平伏，好好陪伴兩個女兒過正常生活。（資料圖片／盧翊銘攝）

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以剩餘一年多黃金康復期計算 醫療費需逾100萬 盼眾籌渡難關

小雪兒出院後，醫生表明公營醫療資源有限，又形容小雪兒情況嚴重，於是寫了轉介信讓他們尋找私營醫療。等了8個月終於一家團聚，可是伴隨而來的是沉重的經濟負擔。

媽媽表示，每月醫療費高達8萬元，雖然夫婦均恢復正常工作，但在有限資源下，小雪兒的治療次數仍然不足。以針灸治療為例，按照目前情況，中醫師建議每日進行針灸治療，但現時他們一星期只能負擔1至2次治療。媽媽說，夫婦本身從事教育工作，經濟能為女兒提供正常照顧及供書教學，但在過去9個多月的治療後，她坦言一家人已耗盡積蓄，亦未有為女兒進行職業治療、言語治療及部分專科持續跟進。

如果以剩餘一年多的黃金康復期計算，預計醫療費更是超出100萬元。媽媽說若情況持續下去，擔心或因費用問題而停止治療，錯失小雪兒的黃金康復期。

面對龐大開支，是什麼原因讓他們堅持下去？她說，聽起來很老套，但就是一個「愛」字，「經歷生死攸關，原來患難會見真情，就算小雪兒只有很微小的進步，我們已經很感動，能支撐下去。」她同時盼望善心人協助，陪伴小雪兒渡過難關。

小雪兒媽媽說：「經歷生死攸關，原來患難會見真情，就算小雪兒只有很微小的進步，我們已經很感動，能支撐下去。」（黃浩謙攝）

媽媽感謝各界關心：相信總有一天 小雪兒會在鏡頭面前感謝大家

回想起一直以來走過的路，小雪兒媽媽感謝社會對他們的關懷和支持。她憶述，事發當晚醫生曾表示「如果不做手術，可能捱不過今晚」；即使手術完成後，亦不能保證完全「無事」。她的聲音微微顫抖說，「我想像不到會隨時失去女兒，我們都撐不住了，但每次聽到大家祝福，就算是不認識的人，我們真的會振作起來。」

這麼多人給予我們力量，最難的一關是保住性命，我們都捱過了，往後的日子很漫長很艱辛，我們必定會一條心，相信總有一天，小雪兒會在鏡頭面前感謝大家。 小雪兒媽媽

「眾樂基金」評估過小雪兒個案，認為她未來一年需要逾100萬元醫療費，即將為她墊支4萬元藥費再發起眾籌，懇請社會各界伸出援手。捐款將用於小雪兒基礎治療，必需項目包括：中醫針炙、物理治療、職業治療、特殊醫療器材及藥物等。這不僅是在幫助一個年幼生命擺脫痛苦，更是在為這個家庭點亮希望之光。籌得的善款將由「眾樂基金」專門監管，確保每一分錢都用於小雪兒的治療需要。只有集合眾人的愛心，就能幫助小雪兒跨過這個難關。期望透過大家的支持，讓這個小生命能夠重拾歡笑，擁抱美好的未來。你的慷慨解囊，將為小雪兒的康復之路注入無比的力量。

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小雪兒接受電療。（黃浩謙攝）

▼ ▼ 小雪兒留院接受治療情況 ▼ ▼

