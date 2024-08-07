屯門虐兒｜小雪兒手術後發高燒康復無期　媽媽：活到今天是奇蹟

屯門一歲大女嬰小雪兒的媽媽今年1月從社區保母手中接過她後，赫見她面部癱瘓、牙齒歪掉、陷入半昏迷，把她送進醫院後，沒想過醫生竟指須做進行緊急開顱手術，否則會有生命危險。原來小雪兒左腦大量出血，須取出頭骨搶救，留醫深切治療部。醫生經診斷後，相信由非意外創傷造成。



事隔半年，小雪兒情況怎樣？香港關懷力量月前公布小雪兒近照，可見她「眼仔碌碌」微笑，並指她已完成重置頭顱骨手術。然而，她的媽媽昨日（6日）透露小雪兒近日發高燒，未知是否癒合過程出現問題，現正等待磁力共振報告，康復日子遙遙無期。這道疤痕不但縫在小雪兒的頭上，更刻進一家人心中，成為不可磨滅的創傷，「她能夠活到今天已是一個奇跡。」



交社區保母託管後現異況：面癱、牙齒歪掉陷半昏迷

事發當日的畫面，小雪兒媽媽仍歷歷在目。當日早上，小雪兒一如平常精靈活潑，還牙牙學語吐出「媽媽」兩個字，哄得媽媽會心一笑。夫婦其後將小雪兒交由「仁愛堂」的社區保母，認為大機構監管下的服務較有保障。

下午時分，媽媽突然收到涉事機構的來電，指女兒情況不尋常，着她接小雪兒回家。夫婦兩人趕至，看見嬰兒車罩蓋着，打開查看下，赫見她面部癱瘓、牙齒歪掉，一邊眼睛甚至無法打開，陷於半昏迷。

小雪兒父母買了一個嬰兒模具，希望找出傷勢成因。（盧翊銘攝）

急送醫院發現「左腦把右腦推向一邊」急做腦部手術

他們二話不說將小雪兒送往屯門醫院，醫生經檢查後形容其情況危急，左腦大量出血，血塊壓住腦組織，「左腦把右腦推向一邊」，急須進行開顱手術、取出頭骨以降低顱內壓。「我們都不夠時間去消化整件事，但無法選擇，因為醫生說如果現在不立刻開腦，是一定過不到今晚。」進行手術後，小雪兒情況依然不明朗，在深切治療部留醫一個多月。

小雪兒媽媽至今仍未能接受事件。（盧翊銘攝）

康復日子遙遙無期 視力僅餘常人0.1、雙腿無力站立

手術後，小雪兒的後遺症接踵而至。先是視力永久受損，現時只能看到光和影，媽媽說：「正常人的視力是1，小雪兒只剩0.1，即兩成都沒有。」

其次由於腦細胞死亡兼萎縮，導致右邊身體癱瘓，現時雙腿無力站立、右手無法舉高，「治療師說她（小雪兒）一定要用左手寫字，我問，加強練習右手寫字可以嗎？他說沒有可能，因為腦細胞死亡，控制右邊身體的組織都沒了。」醫生亦指，小雪兒的智力或受影響，但要待5至6歲才能診斷。

醫生說康復須要一段很長的時間，甚至是終生的。 小雪兒媽媽

醫生指黃金康復期是受傷後半年至一年，小雪兒現正積極接受治療，但過程一波三折，「整個身體的針孔已經很多，甚至打到沒血管。醫生試過打到一半又塞住了，藥落不到身體，結果要在大腿做中央導管，把膠喉插進身體至心臟附近位置。」她粗略估計，現時每月要花費5位數字開支以應付治療。

小雪兒完成兩次開顱手術。（小雪兒家屬提供）

那造成傷勢的原因是什麼？經不同專科醫生和治療師診斷，所有結論都指非意外創傷造成。事後警方以涉嫌「對所看管兒童或少年人虐待或忽略」拘捕涉事33歲姓鍾保母，她獲准保釋候查至今。涉事機構仁愛堂早前回覆查詢時指，由於警方對事件正在展開調查，現階段不宜作出任何評論，仁愛堂會盡力配合，並對其家人表示深切的慰問，祝願小朋友盡快康復。

我現在想起來很可怕，我真的完全信錯了他們（涉事機構）。 小雪兒媽媽

小雪兒留醫迄今逾半年，一家四口缺了一人，日子甚是難熬。「我至今完全未能夠接受，女兒為甚麼會弄成這樣？」媽媽憶述，一家人每次看見和小雪兒年齡相若的嬰兒，不由得悲從中來，就連年僅4歲的大女兒都經常問「為何妹妹這麼久仍未回來？」媽媽每次都細心為她解釋，直至親眼看見妹妹的頭歪了，她便知道出了狀況。

小雪兒媽媽至今仍未能接受事件。（盧翊銘攝）

6月完成重置頭顱手術 現出現發燒等症狀

根據慈善機構「香港關懷力量」在Facebook發布的帖文，指重置頭蓋骨手術多次延期，原因是隨着小雪兒成長，頭顱與頭骨已經出現差距，導致無法脗合重新接回的頭骨。最終小雪兒於6月成功完成手術。可是，小雪兒近日發高燒，頭骨形狀凸出，醫生擔心會否是癒合過程出現問題，現正等待磁力共振報告，檢查頭骨有否出現自我吸收的情況。

醫生亦向父母指，小雪兒將來無法就讀主流學校，只能到特殊中心。香港關懷力量是協助小雪兒案的慈善機構之一，會長呂之德說特殊中心將來會安排不同治療予小雪兒，例如物理治療等。他認為家屬的情緒支援尤為重要，希望社會各界可持續關注小雪兒的情況，與他們同行。