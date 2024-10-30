萬聖節｜尖沙咀鐘樓文化中心晚間鐳射表演　市民扮鬼扮馬興奮打卡

萬聖節將至，本港各區都舉行多項慶祝活動。其中尖沙咀今明兩晚舉行「萬聖節夜繽紛鐳射Show」，香港文化中心及鐘樓外牆被投射多款可愛趣緻的萬聖節圖案。今晚（30日）現場所見，氣氛相當熾熱，市民旅客都在打卡留念，小朋友則手持南瓜燈「扮鬼扮馬」，甚至小狗也貼上道教符咒。下文將列出5個最佳觀賞地點。

此外，旁邊的尖沙咀太空館同時舉行「哈囉威香港」3D光雕匯演，市民觀賞繽紛鐳射Show後，不妨稍移玉步，繼續感受萬聖節氣氛。



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萬聖節鐳射Show首晚氣氛熾熱 小狗也貼上道教符咒

由油尖旺民政事務處及各慶典委員會主辦的「尖沙咀萬聖節夜繽紛鐳射Show」，在今明兩晚（30及31日）於香港文化中心及鐘樓外牆舉行，時間為晚上7時至11時。

今晚7時許，現場已有大批市民及旅客準備觀賞表演及打卡，他們部份佩戴了應節頭飾，更有小朋友亦手持南瓜燈「扮鬼扮馬」，甚至可愛小狗也貼上道教符咒，氣氛相當熾熱。

在場觀眾下載App捕捉精彩畫面可換熊貓公仔

翻查活動時間表，鐳射Show每15分鐘表演一次，每次時長約3分鐘，明晚更特設3場快閃及互動演出。所有市民及旅客可下載HKT AR Lens手機應用程式，只要捕捉到精彩畫面，便有機會換領獨家大熊貓毛公仔。

天星碼頭星光行門口、海港城海運大廈停車場、海港城海運大廈露天廣場、星光行樓上餐廳及港島中環碼頭，亦是最佳觀賞地點。（資料圖片）

港島中環碼頭亦可欣賞鐳射Show

大會並推介數個最佳觀賞地點，包括天星碼頭星光行門口、海港城海運大廈停車場、海港城海運大廈露天廣場、星光行樓上餐廳及港島中環碼頭。

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旁邊太空館同時舉行3D光雕匯演

此外，旁邊的尖沙咀太空館明晚8時15分至10時30分期間，亦同時舉行「哈囉威香港」3D光雕匯演，5款富有香港特色的可愛幽靈現身外牆。市民觀賞繽紛鐳射Show後，不妨稍移玉步，繼續感受萬聖節氣氛。