奧蘇利雲・優才計劃｜曾稱愛在港跑山　曾跑金督馳馬徑及麥理浩徑

英國桌球天王、7屆世界冠軍「火箭」奧蘇利雲（Ronnie O'Sullivan）申請優才計劃獲批，並已來港成為香港居民。奧蘇利雲曾多次表達對香港的喜愛，曾稱願在港長住，「我不想回家了」。



他特別提到十分喜歡在香港跑山，認為在香港只需20分鐘，便能欣賞到在英國要4小時才看到的景色。他在2022年來港參加大師賽期間，曾跑港島金督馳馬徑及西貢麥理浩徑第一段，其中金督馳馬徑是鄰近市區的行山徑，到高處能俯瞰維港兩岸繁華，景色優美。



奧蘇利雲（Ronnie O'Sullivan）申請優才計劃獲批，並已來港成為香港居民。（入境處ig）

入境事務處今日（31日）在社交平台instagram發布短片，歡迎奧蘇利雲成為香港居民，入境處處長郭俊峯更率先訪問奧蘇利雲，他稱之前在港逗留一段長時間，經歷了很多好時光，認識不少朋友，很享受在港的時光。

奧蘇利雲更稱香港擁較好的稅制、桌球也十分受歡迎，對外國人而言有很好的稅制，美食和文化更是吸引，甚至大讚若想有美好生活，便一定要來香港。

奧蘇利雲。（資料圖片/楊宇翹攝）

他在2022年來港參加香港世界桌球大師賽，對香港已是讚不絕口，其中最耳熟能詳是其跑山故事。賽事期間，他曾兩度跑山，包括港島金督馳馬徑及西貢麥理浩徑第一段。

金督馳馬徑為鄰近市區的行山徑，山與城市十分相近，可從高處俯瞰維港兩岸，飽覽香港最繁華的城市風貌，他當日由黃泥涌峽起步，沿徑跑至畢拉山道，續往寶馬山方向跑，約到勵德邨的後山便回頭，沿路折返黃泥涌峽。

奧蘇利雲曾稱喜歡在香港行山。

至於麥理浩徑第一段則位於西貢萬宜水庫，位處香港郊區，奧蘇利雲當日跑經西壩，並在大蛇頂附近的萬宜路就回頭折返北潭涌。

奧蘇利雲曾多次表達對香港的喜愛，表示願在港長住，「我不想回家了」，更特別提及喜歡在港跑山：「我們跑上山，嘩，上到山頂向下望，盡是最美風景。在英國我要4小時路程才欣賞到，在香港只需20分鐘。」