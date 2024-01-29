中大敬文書院學生會停運　聯書院學生會：書院催向警方註冊損自治

敬文書院學生會代表日前發公告稱，校方及書院自去年9月起要求各書院學生會向警務處註冊為合法社團，敬文書院學生會權衡法律風險後決定將於周三（31日）任期結束後停運。

中大聯書院學生會工作小組，聯同四個書院學生會、六個學生會幹事會內閣、候任/候選內閣，今日（29日）就敬文學生會停運發表聯合聲明，反對敬文書院直接介入學生會事務，又指院方去年10月以「高壓手段」催促學生會進行註冊，或與書院架構合併，認為院方視學生自治如無物。

中大表示，在學生會依法成立及運作的大前提下，中大一直樂意與學生會合作，校方尊重敬文書院學生會代表會暫停運作的決定。



敬文書院。 (中大網頁截圖)

敬文學生會：校方及書院指不註冊即屬非法組織

中大九所書院之一敬文書院的學生會代表會發公告，稱第九屆敬文學生會周三（31日）任期結束後暫停運作，會室、官方電郵會被收回。公開信指，校方及書院自9月起以該會擁有獨立財政及選舉制度為由，稱現况下的學生會為非法組織，要求各書院學生會向警務處註冊為合法社團。

該學生會解釋，他們需從院方提供四個路向擇一，包括向警務處申請社團註冊、與書院管理架構合併、不被書院承認下繼續運作、暫停運作；若學生會獨立向警務處註冊，可能須承擔及面對前所未見的風險及責任，而加入書院架構的委員會有違其宗旨，權衡法律風險後決定停運。

去年10月大學輔導長約見促註冊成社團

中大聯書院學生會工作小組，聯同四個書院學生會、六個學生會幹事會內閣/候任/候選內閣今日在Instagram發聲明，提及去年10月中文大學輔導長約見各書院代表，會上指出書院學生會、書院和大學屬會皆定性為社團，需按《社團條例》註冊，否則淪為非法組織，更表明書院學生會理應「首當其衝」向警務處獨立註冊。其後，書院以大學高層說法為依歸，向代表重申註冊的重要。

聲明指月內敬文書院以「高壓手段」催促敬文學生會進行註冊，或與書院架構合併，否則不承認其地位，最終敬文學生會選擇暫停運作。

中大聯書院學生會今日（29日）就敬文書院學生會暫停運作發出聲明，反對敬文書院直接介入學生會事務。（中大聯書院學生工作小組instagram圖片）

稱審視獨立註冊需時 批書院操之過急、脫離現實

聲明表示，反對敬文書院直接介入學生會事務，倉卒決定學生會前路；又指書院學生會過往多年來從不被要求獨立註冊，但院方突然將學生會冠以非法組織之名，限制學生會運作，要求換屆選舉前需註冊或合併入書院架構、不支援以學生會名義所舉辦的活動等，令學生會一方面未能為同學提供服務，另一方面缺乏機會就註冊事宜諮詢同學，院方此舉專橫獨斷，視學生自治如無物。

聲明續指，敬文書院無視學生會與同學審視獨立註冊需時，要求學生會即時開展註冊，此舉實乃操之過急、脫離現實。註冊程序牽涉尋求法律意見、諮詢、投票、修改會章等步驟，然而敬文書院卻不容學生會舉行諮詢和投票，窒礙學生共同參與決定學生會前路，漠視學生聲音。

有違中大員生共治及學生自治

聲明又表示，敬文書院間接迫使敬文學生會停運，有違中大員生共治的精神，「我等就此表示遺憾，並呼籲各書院切勿強迫書院學生會進行註冊。中大一直堅守員生共治，院方理應與學生會充分溝通，給予足夠空間，共同探討學生會前路，否則只會破壞各書院與學生會之間之互信。」

另外，聲明又指社團註冊牽涉學生會章修訂，需經由全民大會、諮詢及投票等程序，具民意基礎方可進行，又勸喻院方切勿一意孤行，肆意踐踏 「學生自治」與「員生共治」，讓中大一直以來所奉行的人文精神淪為笑柄。

聲明最後指，今敬文書院學生會被迫暫停運作，難保其他書院學生會走上同一命運，「各書院不宜漠視學生自治及其民意授權，強硬干預學生會事務，侵犯我校引以為傲之精神。以行政手段凌駕學生，並不會使學生會屈服。」

中大表示在學生會依法成立及運作的大前提下，中大一直樂意與學生會合作。（資料圖片／黃浩謙攝）

中大：尊重敬文書院學生會代表會暫停運作決定

中大表示，學生代表制度及學生參與是大學生活不可或缺的一部分，在學生會依法成立及運作的大前提下，中大一直樂意與學生會合作。校方指按照社團條例或公司條例註冊，是讓學生會得以合法而有效地持續運作之最可行方式；註冊方式與其他本地大學學生會及校友組織相同。

中大表示，尊重敬文書院學生會代表會暫停運作的決定，重申大學一直致力確保學生代表在校園生活中發揮其積極角色，並不時提供方案確保學生參與是中大學生體驗的重心。