奧蘇利雲．優才計劃｜上賽季獎金$1276萬　居港交稅可省$383萬

英國桌球天王、曾奪7屆世錦賽冠軍、綽號「火箭」的奧蘇利雲（Ronnie O'Sullivan）申請優才計劃來港獲批。他早前接受入境處訪問時曾指，由於香港擁有良好的稅制，吸引的美食和文化，所以選擇來港定居。

其實英國的稅率複雜及昂貴，若納稅人年收入超過15萬英鎊（折合約151萬港元），則要被收取最高45%的入息稅。有英國移民專家指，若奧蘇利雲每個財政年度在英國的居住時間少於3個月，才毋須向英政府納稅，逃過財產「縮水」的困擾。

反觀香港，首500萬港元入息淨額按15%標準稅率計算，餘額再按16%稅率計算。若以桌球2023至24年度賽季計算，奧蘇利雲共得獎金1,276萬元，即在港只需繳交191.4萬元，相比英國可節省382.8萬元，相等於黃埔花園兩房一廳單位。



香港入境處10月31日公布英國桌球天王奧蘇利雲（Ronnie O'Sullivan）申請優才計劃來港獲批。（Getty Images）

歐洲諸國實施高福利制度 同時稅制複雜及昂貴

奧蘇利雲出生於英格蘭，作為英國的稅務居民，其長年出外比賽的巨額獎金、廣告代言費等，需向英政府繳稅。歐洲諸國實施高福利制度，雖然可促進社會公平及維持社會穩定，但當地稅制複雜及昂貴，並針對富人收取各種稅項，因此常有資本家撤走資金，轉投低稅率國家或地區。

反觀香港的稅制簡單且稅率低，不設營業稅或增值稅、投資預扣稅、資本利得稅、財產稅、葡萄酒稅，亦不設股息稅或儲蓄利息稅，成為世界知名的低稅率地區。若外國人定居香港，則可避免財產「縮水」的困擾。

英國移民專家、Hopeland Academic教育中心總監姚大衞。（資料圖片）

英國納稅人年收入超過相等於151萬港元 繳最高45%入息稅

英國移民專家、Hopeland Academic教育中心總監姚大衞表示，英國納稅人年收入超過15萬英鎊（折合約151萬港元），則要被收取最高45%的入息稅，即接近68萬港元。若奧蘇利雲長居香港，並符合指定條件，將毋須再繳交高昂的稅款。

姚大衞解釋，英國採取的稅制是全球徵稅，即所有稅務居民在全球賺取的收入和利益，都被納入徵稅，只有在每個財政年度期間（即每年4月6日至翌年4月5日），在英國居住時間少於3個月，才不視為稅務居民。因此奧蘇利雲可通過該「漏洞」，逃過當地的高稅率。

奧蘇利雲。（資料圖片/楊宇翹攝）

香港最高收16%入息稅 移民專家︰佢哋過嚟香港就開心到不得了

當然，奧蘇利雲即使逃過英國的重稅，但他通過優秀人才入境計劃後，也要向港府交稅款。不過香港入息稅及薪俸稅，相比英國顯得「豐儉由人」，若按標準稅率計算，首500萬港元入息淨額只按15%稅率計算，超過500萬港元的餘額，才按最高16%稅率計算。

姚大衞又指，英國工黨已上台執政近4個月後，終於發布了首份財政案，其中價值400億英鎊的加稅提案，最備受全球關注。被問到奧蘇利雲會否為了逃避加稅，而決定移居香港，他笑說︰「佢哋過嚟香港就開心到不得了，突然多咗好多錢。」

奧蘇利雲曾稱喜歡在香港行山。（資料圖片）

不過姚大衞形容英國的稅制「滴水不漏」，假如奧蘇利雲在英國已有固定收入，例如擁多間物業收租，亦要繼續向英政府繳交收入稅。若他賣樓轉移資產至香港，則要繳交一筆資產增值稅。因此奧蘇利雲即使不需再向英政府繳交入息稅，但收稅的方法仍然層出不窮。

奧蘇利雲上賽季共賺獎金1276萬元 居港只需繳191萬元

翻查資料，桌球2023至24年度賽季已結束，世界桌球巡迴賽（WST）期間共舉辦17場排名賽和6站邀請賽，其中奪冠數量最多的球員是奧蘇利雲和卓林普。前者更以1,266,300英鎊（折合約1,276萬元），位居該賽季獎金的首名。

若以英國的入息稅計算，奧蘇利雲需要繳稅574.2萬港元；若他在香港定居，只需繳交191.4萬元，即節省382.8萬元，相等於黃埔花園兩房一廳單位的叫價。