大熊貓BB｜萬聖節細佬咕咕咕啜奶樽　網民讚叻仔︰大個要自己飲奶

萬聖節（10月31日），正當港人沉醉扮鬼扮馬的氣氛之際，海洋公園晚上在社交平台公布大熊貓BB的最新動態，只見細佬在奶媽的懷內舒服地啜奶樽，並不斷發出「咕咕咕咕」的聲音。至於一眾網民繼續乾爹乾媽上身，除了感嘆細佬的成長速度外，亦有網民大讚「叻仔，大個要自己飲奶」。



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細佬咕咕咕咕啜奶樽 奶媽︰佢抓住我手指公喎

萬聖節晚上，海洋公園在社交平台發布一條長約20秒的短片，只見細佬精靈的雙眼直望鏡頭，在奶媽的懷內舒服地啜奶樽，鼻上沾有疑似奶類的液體，並不斷發出「咕咕咕咕」的聲音。奶媽則在旁笑說「佢抓住我手指公喎」，又嘗試讓細佬自行喝奶。

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網民大讚細佬的啜奶聲可愛

一眾香港網民亦再次乾父乾母上身，紛紛感嘆細佬的成長速度，又大讚細佬的啜奶聲可愛。亦有網民說︰「叻仔，大個要自己飲奶。」