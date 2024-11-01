聖方濟各大學獲批成本港第二間應科大　申請歷時逾半年

聖方濟各大學今日（1日）宣布，獲教育局批准，成為本港第二間應用科學大學。聖方濟各大學署理校長盧鐵榮指，申請歷時7個月，過程十分迅速，形容「快過請校長」。他指，方大未來會繼續主力發展應用科學教育，擬開辦兩個應用科學新課程，包括犯罪及安保科學高級文憑及學士學位課程。



盧鐵榮指，申請程序很快，形容「快過請校長」。（歐嘉樂攝）

繼都會大學之後，聖方濟各大學（下稱方大）成為第二間應用科學大學。盧鐵榮表示，校方今年3月提交申請，經學術及職業資歷評審局和教育局評審，至今歷時7個月。對於都大的應科大申請只耗時1個月，他笑言，「唔該你問返都大，可能佢哋有secret recipe（神秘方法）。」

他解釋，方大已經盡力，相比都大，方大的人力資源比較有限，單計準備申請所需已耗時3個月，其後學評局的評審過程又歷時2至3個月，所以7個月的申請和審批時間已算快，更稱自己已署理校長職務近9個月，應科大評審「快過請校長」。

擬辦犯罪學高級文憑及學位課程

成為應科大後，他指，方大未來會繼續主力發展應用科學教育，例如正籌備來年開辦犯罪及安保科學高級文憑及學士學位兩個課程。方大亦初步計劃將目前5個課程轉為應用學位課程，包括翻譯科技。此外，方大亦正申請成為應科大聯盟會員，推廣應用科學在香港的認受性。

他表示，收生非方大當務之急，因為現時校舍只能容納5,000人，已經飽和。他補充，現時正計劃向教育局申請將一所位於沙田的棄置中學校舍發展為第二校園，預計可多容納2,000至3,000名學生。